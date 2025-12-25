Menu
HOME > TELEVISÃO
TELEVISÃO

Faustão surge em clique raro durante celebração de Natal; veja

A imagem foi compartilhada pelo filho do apresentador nas redes sociais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/12/2025 - 16:13 h
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, fez uma rara aparição pública durante a véspera de Natal, na noite de quarta-feira, 24, ao surgir ao lado do filho, o também apresentador João Silva.

A imagem foi compartilhada por João nas redes sociais e mostra o comunicador sorridente, em um momento de descontração em família. Desde que enfrentou problemas de saúde, o ex-apresentador da Globo tem reduzido as aparições públicas.

Na foto, além de Faustão e do filho, aparece um parente da família. Em tom bem-humorado, João Silva escreveu: “Maior privilégio do mundo passar o Natal com estas duas lendas: meu pai Faustão e meu tio Robert De Niro”, fazendo referência ao ator hollywoodiano. Atualmente, João comanda o Programa do João, exibido pelo SBT.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por João Silva (@joaosilva)

A publicação repercutiu entre fãs do apresentador, que celebraram o registro e deixaram mensagens de carinho. “Jura que essa foto é de hoje? Que alegria ver seu pai com esse sorrisão, a cara dele está ótima”, comentou uma internauta.

Leia Também:

Após substituir Zezé Di Camargo, Latino manda indireta ao cantor
Globo repudia ataque de presidente do Flamengo a jornalista
Pedro Bial revela arrependimento por comentário feito a Lula na TV

Transplantes

Nos últimos anos, Fausto Silva enfrentou uma série de procedimentos médicos complexos. Em agosto de 2023, passou por um transplante de coração. Em fevereiro de 2024, realizou um transplante de rim. Já em agosto de 2025, o apresentador foi submetido a dois novos procedimentos: um transplante de fígado e um retransplante de rim.

Tags:

faustão Fausto Silva natal transplante

