Faustão reaparece irreconhecível em fotos com os filhos; veja

Família Silva - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Faustão voltou a emocionar os fãs ao surgir em uma raríssima aparição pública neste domingo, 19. O apresentador apareceu em cliques inéditos ao lado dos filhos João, Rodrigo e Lara Silva, além da esposa, Luciana Cardoso. As imagens foram compartilhadas por João Silva nas redes sociais e rapidamente viralizaram entre os seguidores.

Registro em família emociona seguidores

Na legenda, João fez questão de expressar o carinho que sente pelos familiares com uma frase curta, mas cheia de afeto:

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”, escreveu o apresentador.

A publicação recebeu uma enxurrada de comentários carinhosos celebrando a união e o amor da família Silva. Muitos admiradores também destacaram o visual atual de Faustão, que tem se mantido mais reservado desde que enfrentou problemas de saúde e passou por transplantes no último ano.

“Aparência ótima!”, elogiam fãs



Nos comentários, não faltaram mensagens de apoio e emoção.

“João cada dia mais lindo, sábio, inspirador, arrasando”, elogiou uma seguidora. “Faustão aparência ótima! Deus abençoe essa linda família!”, escreveu outra admiradora, emocionada ao ver o ex-apresentador da Globo novamente.

Nostalgia dos domingos com Faustão

A aparição também despertou um sentimento nostálgico em parte do público, que relembrou a presença marcante de Faustão nas tardes de domingo.

“Como é bom ver essa família. E principalmente ver o Faustão. Como ele faz falta na TV. Meus domingos eram mais alegres com o Domingão do Faustão. Saudades”, comentou uma fã.