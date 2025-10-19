TELEVISÃO
Faustão reaparece irreconhecível em fotos com os filhos; veja
Apresentador surgiu ao lado da família em registros emocionantes feitos por João Silva
Por Iarla Queiroz
Faustão voltou a emocionar os fãs ao surgir em uma raríssima aparição pública neste domingo, 19. O apresentador apareceu em cliques inéditos ao lado dos filhos João, Rodrigo e Lara Silva, além da esposa, Luciana Cardoso. As imagens foram compartilhadas por João Silva nas redes sociais e rapidamente viralizaram entre os seguidores.
Registro em família emociona seguidores
Na legenda, João fez questão de expressar o carinho que sente pelos familiares com uma frase curta, mas cheia de afeto:
“Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!”, escreveu o apresentador.
A publicação recebeu uma enxurrada de comentários carinhosos celebrando a união e o amor da família Silva. Muitos admiradores também destacaram o visual atual de Faustão, que tem se mantido mais reservado desde que enfrentou problemas de saúde e passou por transplantes no último ano.
Leia Também:
“Aparência ótima!”, elogiam fãs
Nos comentários, não faltaram mensagens de apoio e emoção.
“João cada dia mais lindo, sábio, inspirador, arrasando”, elogiou uma seguidora. “Faustão aparência ótima! Deus abençoe essa linda família!”, escreveu outra admiradora, emocionada ao ver o ex-apresentador da Globo novamente.
Nostalgia dos domingos com Faustão
A aparição também despertou um sentimento nostálgico em parte do público, que relembrou a presença marcante de Faustão nas tardes de domingo.
“Como é bom ver essa família. E principalmente ver o Faustão. Como ele faz falta na TV. Meus domingos eram mais alegres com o Domingão do Faustão. Saudades”, comentou uma fã.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes