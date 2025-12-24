Pedro Bial revela arrependimento por comentário feito a Lula na TV

O apresentador Pedro Bial - Foto: Reprodução | TV Globo

O jornalista e apresentador Pedro Bial quebrou o silêncio sobre o distanciamento entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista concedida ao programa Provoca, da TV Cultura, nesta terça-feira, 23, Bial revelou que um comentário irônico feito por ele no passado nunca foi perdoado pelo petista, tornando-se uma barreira para novas entrevistas.

O episódio central da discórdia ocorreu em 2021, quando o jornalista comentou sobre a possibilidade de entrevistar Lula ou Jair Bolsonaro. Na ocasião, Bial reagiu a uma declaração do presidente (feita em 2019, enquanto estava preso em Curitiba), que exigia que qualquer conversa fosse transmitida ao vivo. Bial rebateu: “Ao vivo então só com polígrafo”, sugerindo o uso de um detector de mentiras.

"Ele ficou muito magoado", admite o jornalista

Durante a conversa com Marcelo Tas, Bial assumiu que a "piada" não foi bem recebida e teve consequências duradouras. O apresentador aproveitou o espaço para manifestar seu arrependimento público, embora tenha tecido uma crítica à postura do presidente em guardar ressentimentos.

“Queria aproveitar aqui e dizer que eu me arrependo de ter feito uma piada sobre o Lula, que ele ficou muito magoado. Ao mesmo tempo, assim como eu me arrependo, acho que ele tinha que deixar de ficar guardando mágoa dos outros”, pontuou Bial.

O jornalista ainda destacou o impacto do comentário em sua carreira, mencionando que foi "cancelado" diversas vezes por conta da frase. Segundo ele, a interpretação de que ele teria chamado Lula de mentiroso fechou as portas para o Palácio do Planalto em seu programa de entrevistas.

Entrevistas negadas e exceção biográfica

Desde o incidente do polígrafo, o presidente Lula não aceitou mais convites para o Conversa com Bial. De acordo com o apresentador, a única exceção de contato ocorreu por questões profissionais externas, quando Bial produzia a biografia da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado.

Apesar do "gelo" imposto pelo presidente, Pedro Bial reforçou que mantém o interesse jornalístico em entrevistar o mandatário novamente, defendendo que o diálogo deveria estar acima de mágoas pessoais.