TELEVISÃO

Após substituir Zezé Di Camargo, Latino manda indireta ao cantor

Cantor foi escolhido para substituir sertanejo após cancelamento de especial e destacou respeito à arte em postagem nas redes sociais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/12/2025 - 15:54 h
Latino alfineta Zezé Di Camargo após especial no SBT -

O cantor Latino gravou um especial músical no SBT na última terça-feira, 23, e acabou movimentando as redes sociais após publicar uma mensagem interpretada por internautas como uma alfinetada em Zezé Di Camargo. O artista foi escolhido pela emissora para ocupar o espaço deixado pelo sertanejo, que teve seu programa cancelado depois de polêmicas envolvendo o canal.

O especial vai ao ar no dia 30 de dezembro, dentro do Baile do Latinera, atração comandada por João Silva. Segundo o SBT, a proposta do programa é fechar o ano com música alta, pista cheia e clima de celebração.

Nas redes sociais, Latino comemorou a participação e descreveu a experiência como um momento marcante da carreira. Em uma das publicações, agradeceu à emissora pelo espaço e pelo cuidado com seu trabalho — declaração vista por parte do público como uma indireta ao sertanejo. O cantor destacou ainda que sua música é feita para todos os públicos e que não mistura posicionamentos políticos com sua arte.

Após briga com Zezé, SBT escolhe outro cantor para especial
SBT bate o martelo sobre exibição de especial natalino com Zezé
Após polêmica, Fábio Porchat faz apelo contra obsessão política
Irmão de Bruno Gagliasso ironiza ator em meio à polêmica da Havaianas

A movimentação do SBT acontece após o cancelamento do especial de Zezé Di Camargo. O sertanejo pediu que sua atração não fosse exibida após se incomodar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em um programa jornalístico da emissora.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Zezé afirmou ter entendido a participação das autoridades como uma mudança de posicionamento do canal.

Diante da repercussão negativa, o SBT optou por cancelar o especial e substituir a atração. A escolha por Latino foi interpretada internamente como uma tentativa de reorganizar a programação musical de fim de ano e encerrar o episódio sem prolongar o desgaste público.

