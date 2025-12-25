Após polêmica, Fábio Porchat faz apelo contra obsessão política

Porchat fez um apelo direto contra o que considera uma obsessão pelo debate político - Foto: Divulgação

O humorista Fábio Porchat, 42, voltou ao centro do debate nas redes sociais ao publicar uma mensagem pedindo mais leveza e menos envolvimento com disputas políticas. A manifestação ocorre após uma sequência de críticas direcionadas ao artista nos últimos dias.

Ao se dirigir aos seguidores, Porchat fez um apelo direto contra o que considera uma obsessão pelo debate político cotidiano. “Feliz Natal! Sejam leves, sejam felizes, transem, comam, riam e parem de viver para a política”, escreveu.

Em seguida, reforçou o tom crítico: “Isso só corrói a vida de vocês e não muda nada a vida de 90% desses safados que estão no poder!”.



A publicação acontece em meio à repercussão de uma esquete gravada na Embaixada do Brasil em Roma, na qual o humorista ironiza reações negativas a uma campanha publicitária recente. No vídeo, Porchat interpreta Mauro César e faz referência direta à crise envolvendo a marca Havaianas.

Durante a encenação, o personagem afirma que “cancelou o contato com a Havaianas e engatilhou o contato com a Havan”, empresa de Luciano Hang. Em outro momento, dispara: “Fernandinha, sua doida, eles estão achando que são a Enel, eles querem acabar com a tua luz”.

Polêmica com a campanha da Havaianas

Uma campanha publicitária da Havaianas colocou a atriz Fernanda Torres no centro de uma nova controvérsia nas redes sociais. O vídeo divulgado pela marca provocou reação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acusaram a empresa de promover uma mensagem política e passaram a defender um boicote.

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”, afirma a atriz no início da peça. Em seguida, ela desenvolve o conceito ao incentivar atitude e afastar a ideia de sorte: “O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés”. A fala segue com frases motivacionais: “Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser”.

O conteúdo foi interpretado por bolsonaristas como uma provocação indireta, o que levou à criação da hashtag #HavaianasNoLixo e ampliou a pressão sobre a marca e a atriz. Parlamentares como Eduardo Bolsonaro e Cleitinho Azevedo chegaram a publicar vídeos jogando sandálias no lixo, ampliando a repercussão do caso.

