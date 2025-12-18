Menu
MUDANÇA

Após briga com Zezé, SBT escolhe outro cantor para especial

SBT vai exibir outro programa musical

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/12/2025 - 8:46 h
Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo -

Após a briga com Zezé Di Camargo, o SBT precisou ser ágil para reorganizar sua grade de fim de ano. A empresa cancelou o especial Natal é Amor, que seria comandado pelo sertanejo. Depois disso, a emissora acertou a produção de um novo programa musical, desta vez estrelado por Latino, com exibição marcada para o dia 30.

A gravação do novo especial está agendada para a próxima terça-feira, 23, e deve avançar pela madrugada, com término previsto por volta de 0h30, segundo o NaTelinha. A empresa já comunicou os responsáveis pelas caravanas sobre a mudança e ajustou a logística do estúdio para viabilizar a produção em tempo recorde.

Leia Também:

Zezé Di Camargo embolsou cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025
SBT impõe regra contra Zezé Di Camargo após polêmica
Zezé Di Camargo causa prejuízo exorbitante ao SBT; saiba valor

A mudança ocorreu após Zezé Di Camargo divulgar um vídeo nas redes sociais detonando o SBT após o lançamento do SBT News, novo canal jornalístico do grupo. O evento de apresentação contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da primeira-dama Janja, do ministro do STF Alexandre de Moraes e de outras autoridades políticas, o que motivou a reação do cantor.

Zezé afirmou ter interpretado a presença das autoridades como um sinal de mudança de posicionamento da emissora e disse não se sentir confortável em ter sua imagem vinculada a esse novo momento. Diante disso, pediu publicamente que o especial Natal é Amor, previsto para ir ao ar na quarta-feira, 17, não fosse exibido.

Tags:

Latino SBT Zezé Di Camargo

Ver todas

