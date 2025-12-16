Menu
DEU RUIM!

Zezé Di Camargo causa prejuízo exorbitante ao SBT; saiba valor

O cantor não fará mais parte do especial de natal da emissora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/12/2025 - 20:00 h
O famoso não fará mais parte da programação especial de fim de ano
O famoso não fará mais parte da programação especial de fim de ano

Zezé Di Camargo causou mais dor de cabeça do que o esperado para o SBT. O cancelamento da participação do cantor sertanejo no especial de Natal da emissora ocasionou em um prejuízo quase milionário para os diretores.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, o cancelamento dos contratos de publicidade, programados para os intervalos comerciais, custou cerca de R$ 700 mil em devolução para as marcas e empresas que haviam acordado com o canal.

A emissora também gastou com funcionários escalados exclusivamente para a gravação da atração natalina, que também contava com apresentações de Alexandre Pires e Paula Fernandes, em forma de participação especial.

Vale lembrar que a decisão de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual diretora do canal, em excluir a participação de Zezé se deu devido a falta de retratação do sertanejo, que ainda não havia se pronunciado publicamente até o anúncio do cancelamento.

Pronunciamento Zezé

Ciente da repercussão em torno do caso, Zezé Di Camargo pediu desculpas à família Abravanel nesta terça-feira, 16. O cantor publicou uma nota em seu perfil do Instagram e reconheceu o exagero em suas declarações.

“Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão ‘se prostituindo’ em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada”, escreveu.

“Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras”, concluiu.

Tags:

SBT Zezé Di Camargo

Ver todas

