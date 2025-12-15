Menu
TELEVISÃO

Ratinho responde Zezé Di Camargo ao vivo após polêmica com SBT e Lula

Apresentador surpreendeu com comentário horas depois do comentário do cantor

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

15/12/2025 - 22:39 h
Ratinho desabafou ao vivo
Ratinho desabafou ao vivo -

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, surpreendeu com um desabafo ao vivo nesta segunda-feira, 15, em seu programa do SBT. O famoso reagiu aos comentários feitos por Zezé Di Camargo e outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ida de Lula e Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News.

"Nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido. Lamentavelmente, a força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos, sendo esquerda ou de direita. Esse é o maior exemplo que o Brasil precisa, urgentemente, ser repensado", disparou.

Ratinho ainda declaoru que "opiniões e ideologias políticas são respeitadas". "O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento", garantiu.

Leia Também:

Nikolas toma invertida de apresentador na estreia do SBT News
Flávio endossa críticas de Zezé Di Camargo ao SBT: "Decepção"
SBT bate o martelo sobre exibição de especial natalino com Zezé
Apresentadora expõe mágoa com SBT em meio a polêmica

O famoso também comentou: "Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político, é uma atitude que beira a ignorância. O SBT respeita os poderes constituídos, até mesmo por educação, pluralidade, convidou para essa solidariedade e autoridade de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, seja o de direita, centro ou esquerda".

O que Zezé Di Camargo disse

O cantor Zezé Di Camargo declarou 'guerra' ao SBT em vídeo publicado nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, 15. O artista mostrou revolta após a emissora convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o lançamento do canal de notícias SBT News.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zezé afirmou que vai proibir o canal de exibir o especial de Natal gravado para o canal. O cantor ainda disse que a posição das filhas de Silvio Santos não condiz com as ideias defendidas pelo apresentador, que morreu em agosto de 2024.

x