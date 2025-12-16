Menu
PROCEDIMENTO MÉDICO

Ator da Globo passa por transplante de rim aos 60 anos

Transplante aconteceu na última sexta-feira, 12

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/12/2025 - 12:13 h
Ator passou pelo transplante na última sexta-feira, 12
Ator passou pelo transplante na última sexta-feira, 12 -

O ator Claudio Cinti, que tem 60 anos e integrou o elenco da novela ‘Dona de Mim’, da TV Globo, passou por um transplante de rim na última sexta-feira, 12, e descreveu o procedimento como um verdadeiro milagre.

Ele celebrou a rapidez com que conseguiu o órgão compatível e afirmou estar vivendo uma sensação de renascimento após um longo período de dificuldades de saúde.

Pouco mais de um ano depois de enfrentar um quadro grave, que incluiu pneumonia e uma septicemia, infecção generalizada que chegou a colocar sua vida em risco, o artista finalmente conseguiu realizar o transplante pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O artista afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que o processo foi muito mais rápido do que costuma acontecer em casos semelhantes. “Foi algo milagroso. Tem gente que passa anos esperando por um órgão compatível. No meu caso, foi bem rápido. Em agosto, eu fiquei apto para fazer o transplante”, afirmou.

Claudio Cinti,
Claudio Cinti, | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Claudio Cinti contou que os médicos estimam um período de internação que pode variar entre 15 e 30 dias. Apesar do cuidado intensivo, ele se mostrou otimista com o futuro. Ele ainda está internado e em fase de recuperação.

“Estou com uma sensação de renascimento, de que vou poder retomar a minha vida normal. Eu tenho 60 anos, ainda estou numa idade produtiva”, disse. Ele fez questão de destacar que todo o tratamento, incluindo o transplante, foi realizado pelo SUS.

Com o novo rim, a expectativa é retomar gradualmente a vida profissional. Porém, após receber alta, Cinti ainda precisará cumprir um período rigoroso de repouso em casa, que pode chegar a três meses.

x