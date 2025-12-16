Três Graças: erro no roubo da estátua coloca grupo de Gerluce em risco

Três Graças - Foto: Reprodução| Globo

Foi ao ar o aguardado capítulo do roubo da estátua de "Três Graças", na TV Globo, e a internet foi à loucura com uma das cenas mais esperadas desde a estreia da novela. No entanto, um deslize cometido por um dos envolvidos pode colocar todo o plano em risco.

O grupo de justiceiros, formado por Gerluce (Sophie Charlotte), Viviane (Gabriella Loran), Misael (Belo), Joaquim (Erico Brás) e Júnior (MC Cabelinho), viverá momentos de tensão após Viviane deixar um brinco cair na mansão de Arminda (Grazi Massafera) durante o roubo.

O problema se intensifica quando Paulinho (Rômulo Estrela), o policial, encontra o acessório no local do crime. A ligação entre os fatos começa a se formar após o policial ser sequestrado por Bagdá (Xamã), o que faz com que os pontos do caso comecem a se interligar em sua mente.

Como ele descobre?

Após ser resgatado por Gerluce, Paulinho vai até a casa de Viviane para se recompor. No local, ao usar o banheiro, ele encontra o outro par do brinco idêntico ao que havia recolhido na mansão, ficando em choque com a descoberta.

Viviane tenta despistar o investigador, alegando que se trata de um acessório popular. No entanto, a justificativa não convence Paulinho, que percebe que ela possui apenas uma unidade, e não o par completo.A cena está prevista para ir ao ar no dia 27 de dezembro.

Apesar da revelação, o investigador não poderá dar continuidade às apurações do roubo. Isso porque o delegado Jairo (André Mattos) decide arquivar o caso, em um capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 17.