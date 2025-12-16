Menu
FAMOSOS

Zezé Di Camargo pede desculpas após polêmica com SBT

Caso movimentou as redes sociais e gerou intensos debates

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/12/2025 - 17:12 h
Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo -

Após a polêmica envolvendo o SBT, Zezé Di Camargo se pronunciou sobre a repercussão do caso. O episódio, que movimentou as redes sociais na segunda-feira, 15, gerou intensos debates na internet.

Em suas redes sociais, o cantor esclareceu que não teve a intenção de ofender as filhas de Silvio Santos nem a emissora.

“Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão ‘se prostituindo’ em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada”, escreveu em nota.

O artista também pediu desculpas pela declaração. “Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras”, concluiu.

Sobre o caso

A polêmica teve início após o cantor sertanejo fazer duras críticas à direção do SBT, motivadas pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, fato que desagradou o artista.

No vídeo divulgado, Zezé chegou a afirmar que a emissora estaria “se prostituindo”. Na gravação, ele também pediu para que seu especial não fosse exibido. “Para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Beijo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão… desculpem, se prostituindo. Não faço parte disso”, afirmou.

Veja nota:

Imagem ilustrativa da imagem Zezé Di Camargo pede desculpas após polêmica com SBT
| Foto: Reprodução| Instagram

x