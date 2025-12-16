Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Simone Mendes exibe jatinho particular avaliado em R$30 milhões

Cantora ainda conta que avião passará por um processo de mudanças

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/12/2025 - 14:38 h
Simone Mendes
Simone Mendes -

Simone Mendes surpreendeu os internautas ao compartilhar detalhes de seu avião particular nesta segunda-feira, 16. Por meio das redes sociais, a cantora mostrou o interior da aeronave e revelou que o jato, avaliado em cerca de R$ 30 milhões, passará por um processo de revitalização.

A artista exibiu todos os espaços internos do avião e explicou que a decisão de realizar a reforma já vinha sendo planejada há algum tempo, e que agora dará início ao projeto de retrofit.

“Hoje estou aqui dentro do meu avião e estou superfeliz por mostrar tudo para vocês. Na verdade, hoje é um dia megaespecial, porque eu sempre tive o desejo de fazer um retrofit. Eu sou apaixonada por tudo”, afirmou Simone.

Segundo a cantora, o objetivo da reforma é modernizar o espaço e deixá-lo ainda mais sofisticado. Ela também pediu aos fãs que guardem na memória como a aeronave está atualmente para compararem com o resultado final após a revitalização.

“Quando eu comprei esse avião, eu já era apaixonada pela forma, pela cor, por tudo. Mas nada que seja muito bom que não possa ficar ainda mais incrível. Então resolvi fazer um retrofit para deixar ele ainda mais incrível. Vou mostrar para vocês e queria que lembrassem, decorassem aí na cabeça como ele era e como vai ficar”, destacou.

Mesmo com a pausa no uso do avião particular durante o período de reforma, a agenda de shows de Simone Mendes não sofrerá alterações. A cantora seguirá cumprindo seus compromissos profissionais normalmente, utilizando outros meios de transporte.

