Nada de postagens: influenciadores sem diploma estão com futuro ameaçado
Projeto de lei coloca influenciadores sem formação na mira
Por Edvaldo Sales
Influenciadores digitais que não possuam formação acadêmica, certificação técnica ou habilitação profissional compatível poderão ter sua atuação restringida nas redes sociais. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 5.990/2025, apresentado pelo deputado Vicentinho Júnior (PP-TO), que tramita no Congresso Nacional.
A proposta tem como objetivo regulamentar a produção de conteúdos digitais relacionados a áreas que exigem conhecimento técnico específico. Segundo o parlamentar, a ideia é reduzir a disseminação de informações imprecisas ou potencialmente nocivas e proteger consumidores e usuários de conteúdos online contra riscos à saúde, à segurança e ao patrimônio.
O texto do projeto aponta que influenciadores que não atendam aos requisitos de formação ou qualificação não poderão divulgar orientações, recomendações ou informações sobre temas considerados sensíveis.
Além disso, a restrição se aplica à participação desses criadores de conteúdo em campanhas publicitárias relacionadas a essas áreas.
Temas com restrição de conteúdo
De acordo com o PL, influenciadores sem formação compatível ficam impedidos de produzir conteúdos sobre:
- Medicamentos, terapias, serviços e procedimentos médicos;
- Bebidas alcoólicas;
- Tabaco e seus derivados;
- Defensivos agrícolas;
- Serviços de apostas e jogos de azar;
- Serviços e produtos bancários e financeiros.
- Regras para publicidade e penalidades
O projeto estabelece ainda normas específicas para publicações patrocinadas. Mesmo influenciadores habilitados deverão informar de forma clara e visível quando o conteúdo tiver caráter publicitário, identificar o patrocinador e apresentar alertas objetivos sobre os riscos associados ao uso ou consumo do produto ou serviço divulgado.
Em caso de descumprimento, o texto prevê um sistema progressivo de penalidades. As sanções incluem advertência com prazo para adequação da conduta e multas diárias que podem chegar a R$ 50 mil. Em situações mais graves ou de reincidência, o projeto autoriza a suspensão temporária da conta do influenciador por até 90 dias, sem prejuízo de outras responsabilidades previstas na legislação vigente.
