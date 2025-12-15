Maus-tratos? Viih Tube abre o jogo sobre negligência com avós

A famosa rebateu os ataques - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube usou suas redes sociais para desmentir os boatos de que não prestava assistência para os avós paternos. A influenciadora respondeu um comentário em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 15, e afirmou que apoia os familiares financeiramente.

“Você é milionária e seus avós estão passando necessidades”, escreveu a internauta. “Uai, minha filha, mas você por acaso sabe se eu ajudo antes de estar afirmando?”, respondeu a ex-BBB, visivelmente incomodada com a afirmação.

“Já que você afirmou que eu não ajudo, melhor te tranquilizar [risos]. Se eles preferem agir como se não tivessem ajuda, nenhuma culpa é minha também”, completou a famosa, deixando claro que faz sua parte.

A acusação surgiu após o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes alegar no reality ‘A Fazenda 17’, que estaria “se humilhando” para conseguir dinheiro e auxiliar os próprios pais sozinho.