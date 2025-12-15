Menu
NÃO CURTIU

Influenciador critica abordagem de ambulantes em Salvador

O rapaz também reclamou da importunação feita por pintores locais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/12/2025 - 21:50 h
O blogueiro criticou a postura dos vendedores
O blogueiro criticou a postura dos vendedores -

O influenciador David Brito usou suas redes sociais para criticar a abordagem de ambulantes e pintores com turistas que viajam a Salvador. Conhecido por compartilhar detalhes dos locais que visita, o blogueiro detonou a postura dos vendedores.

“Como é que pode? Eu estou falando para o cara a todo momento que não quero, o maluco vem e me pinta”, disse ele, registrando o momento em que recusava a pintura oferecida por um rapaz no Centro Histórico da capital baiana.

Em outro momento, o rapaz surge negando um produto oferecido por um ambulante, que segue insistindo para que a compra seja feita. “Não, não, tá de boa, vou fazer uma viagem e não quero”, dispara David.

Fama ruim de Salvador

A publicação acabou viralizando nas redes sociais e recebeu mais de 50 mil curtidas. Nos comentários, diversos internautas criticaram a cidade e alegaram que passarem pela mesma situação no local.

“Salvador, uma das piores cidades do Brasil”, disse um. “Tenho pavor desse jeito de abordagem na Bahia. Isso é assédio”, disparou outro. “Acho um saco !!! Falta de respeito e da prefeitura de Salvador atuar … eles não percebem mas estão afastando os turistas destas áreas…”, reforçou um terceiro.

