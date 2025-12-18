Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Zezé Di Camargo embolsou cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025

Montante corresponde ao valor que Zezé recebeu por shows

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/12/2025 - 7:33 h
Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo -

O cantor Zezé Di Camargo, que esteve no centro de uma polêmica após dizer que a família Abravanel está “prostituindo” o SBT por receber o presidente Lula (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em evento para o lançamento de um canal, recebeu cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025.

O montante corresponde ao valor que ele recebeu por shows contratados por prefeituras ao longo do ano. Os contratos, por lei, são públicos e estão disponíveis para consulta. Foram identificados 40 contratos com prefeituras de diversas regiões do país.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SBT impõe regra contra Zezé Di Camargo após polêmica
Zezé Di Camargo causa prejuízo exorbitante ao SBT; saiba valor
Zezé Di Camargo pede desculpas após polêmica com SBT

O valor total recebido pelo cantor nos contratos foi R$ 19.245.000,00, segundo o Splash. As prefeituras contratam os shows para festas de aniversário dos municípios, rodeios, feiras e outras comemorações. As apresentações custam entre R$ 400 mil e R$ 600 mil.

O show mais caro foi feito no município de Fazenda Rio Grande, no Paraná. Depois, vêm as apresentações em Loanda, no mesmo estado, e Ilha Solteira, em São Paulo. Ambos os municípios pagaram R$ 580 mil pela apresentação e têm entre 20 e 25 mil habitantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Zezé Di Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zezé Di Camargo
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Zezé Di Camargo
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Zezé Di Camargo
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Zezé Di Camargo
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

x