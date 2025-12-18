POLÊMICA
Zezé Di Camargo embolsou cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025
Montante corresponde ao valor que Zezé recebeu por shows
Por Edvaldo Sales
O cantor Zezé Di Camargo, que esteve no centro de uma polêmica após dizer que a família Abravanel está “prostituindo” o SBT por receber o presidente Lula (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em evento para o lançamento de um canal, recebeu cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025.
O montante corresponde ao valor que ele recebeu por shows contratados por prefeituras ao longo do ano. Os contratos, por lei, são públicos e estão disponíveis para consulta. Foram identificados 40 contratos com prefeituras de diversas regiões do país.
O valor total recebido pelo cantor nos contratos foi R$ 19.245.000,00, segundo o Splash. As prefeituras contratam os shows para festas de aniversário dos municípios, rodeios, feiras e outras comemorações. As apresentações custam entre R$ 400 mil e R$ 600 mil.
O show mais caro foi feito no município de Fazenda Rio Grande, no Paraná. Depois, vêm as apresentações em Loanda, no mesmo estado, e Ilha Solteira, em São Paulo. Ambos os municípios pagaram R$ 580 mil pela apresentação e têm entre 20 e 25 mil habitantes.
