Christiane Torloni comenta sobre BBB 26: “Eu já tenho dinheiro"

Christiane Torloni - Foto: Reprodução, Instagram

Apontada recentemente como uma das possíveis participantes do BBB26, a atriz Christiane Torloni negou a possibilidade de entrar no reality show. Em entrevista concedida em novembro à rádio portuguesa RFM, a artista afirmou que não se vê no formato e descartou qualquer chance de confinamento.

Na ocasião, Torloni participava do programa Café da Manhã, da RFM, para divulgar o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania, produzido e dirigido por ela, que teve exibições gratuitas em Portugal. Durante a conversa, foi questionada se aceitaria participar do Big Brother Brasil.

“Acho que eu não passaria por um Big Brother”, disse a atriz. “Você tem que ter lá umas características que eu não tenho. Eu sou uma pessoa tão tímida”, completou, em tom descontraído. Ao ser provocada pelo apresentador sobre a possibilidade de aceitar o convite mediante uma proposta financeira elevada, Torloni manteve a negativa.

“Eu já tenho dinheiro, acho que não vai mudar a minha vida, acho que não entraria, não seria nem aceita, não tenho as qualidades para esse tipo de jogo. A minha brincadeira é o game da interpretação. Você fazer uma coisa que não é uma personagem, aquilo que eles fazem, essa cara de pau eu não tenho”, explicou.

Veja vídeo: