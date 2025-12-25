TELEVISÃO
Christiane Torloni comenta sobre BBB 26: “Eu já tenho dinheiro"
Atriz foi apontada recentemente como uma das possíveis participantes do reality
Por Victoria Isabel
Apontada recentemente como uma das possíveis participantes do BBB26, a atriz Christiane Torloni negou a possibilidade de entrar no reality show. Em entrevista concedida em novembro à rádio portuguesa RFM, a artista afirmou que não se vê no formato e descartou qualquer chance de confinamento.
Na ocasião, Torloni participava do programa Café da Manhã, da RFM, para divulgar o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania, produzido e dirigido por ela, que teve exibições gratuitas em Portugal. Durante a conversa, foi questionada se aceitaria participar do Big Brother Brasil.
“Acho que eu não passaria por um Big Brother”, disse a atriz. “Você tem que ter lá umas características que eu não tenho. Eu sou uma pessoa tão tímida”, completou, em tom descontraído. Ao ser provocada pelo apresentador sobre a possibilidade de aceitar o convite mediante uma proposta financeira elevada, Torloni manteve a negativa.
“Eu já tenho dinheiro, acho que não vai mudar a minha vida, acho que não entraria, não seria nem aceita, não tenho as qualidades para esse tipo de jogo. A minha brincadeira é o game da interpretação. Você fazer uma coisa que não é uma personagem, aquilo que eles fazem, essa cara de pau eu não tenho”, explicou.
Veja vídeo:
Christiane Torloni afirma em entrevista que não participaria do Big Brother Brasil. #BBB26— Central Reality (@centralreality) December 25, 2025
“Eu sou uma pessoa tão tímida. Eu já tenho dinheiro. Eu acho que não vai mudar a minha vida. Eu acho que eu não entraria.” pic.twitter.com/DgGhbTnH9g
