Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Christiane Torloni comenta sobre BBB 26: “Eu já tenho dinheiro"

Atriz foi apontada recentemente como uma das possíveis participantes do reality

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/12/2025 - 20:50 h
Christiane Torloni
Christiane Torloni -

Apontada recentemente como uma das possíveis participantes do BBB26, a atriz Christiane Torloni negou a possibilidade de entrar no reality show. Em entrevista concedida em novembro à rádio portuguesa RFM, a artista afirmou que não se vê no formato e descartou qualquer chance de confinamento.

Na ocasião, Torloni participava do programa Café da Manhã, da RFM, para divulgar o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania, produzido e dirigido por ela, que teve exibições gratuitas em Portugal. Durante a conversa, foi questionada se aceitaria participar do Big Brother Brasil.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Acho que eu não passaria por um Big Brother”, disse a atriz. “Você tem que ter lá umas características que eu não tenho. Eu sou uma pessoa tão tímida”, completou, em tom descontraído. Ao ser provocada pelo apresentador sobre a possibilidade de aceitar o convite mediante uma proposta financeira elevada, Torloni manteve a negativa.

Leia Também:

Faustão surge em clique raro durante celebração de Natal; veja
Após substituir Zezé Di Camargo, Latino manda indireta ao cantor
É grave? Galvão Bueno é internado às pressas em hospital de Londrina

“Eu já tenho dinheiro, acho que não vai mudar a minha vida, acho que não entraria, não seria nem aceita, não tenho as qualidades para esse tipo de jogo. A minha brincadeira é o game da interpretação. Você fazer uma coisa que não é uma personagem, aquilo que eles fazem, essa cara de pau eu não tenho”, explicou.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb26 Big Brother Brasil Christiane Torloni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Christiane Torloni
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Christiane Torloni
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Christiane Torloni
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Christiane Torloni
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x