HOME > ESPORTES
HAJA CORAÇÃO

É grave? Galvão Bueno é internado às pressas em hospital de Londrina

Narrador esportivo deu entrada na unidade de saúde nesta quinta-feira, 25

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

25/12/2025 - 11:38 h | Atualizada em 25/12/2025 - 11:55
Galvão Bueno
Galvão Bueno -

O narrador esportivo Galvão Buenoestá internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná, nesta quinta-feira, 25, feriado de Natal. O comunicador deu entrada na unidade de saúde após se se sentir mal na noite anterior, na quarta, 24.

Até o momento, a família diz que o narrador está em observação e passa por exames médicos em Londrina, onde tem residência. O estado de saúde de Bueno não é considerado grave.

Leia Também:

Após uma semana internado, Galvão Bueno recebe alta: "Tô firme"
Como está Galvão Bueno? Filha revela estado de saúde do pai
Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Um dos motivos do narrador ser submetido aos exames deve-se ao recente quadro de pneumonia de Bueno, registrado no dia 21 de novembro, quando deu entrada no Sírio-Libânes, em São Paulo.

“Hoje eu quero falar de saúde e de agradecimento. Agradecer a Deus primeiro, acima de tudo. Estou saindo do hospital depois de uma semana de internação e tratamento. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens, que deram apoio, que fizeram orações, que mentalizaram positivamente”, disse Galvão, em novembro.

Futuro profissional: Galvão Bueno na Copa do Mundo de 2026

Atualmente, o narrador esportivo assinou o contrato com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, serão transmitidos 32 jogos, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, independentemente da fase.

O formato será de simulcast, onde duas emissoras compartilham a mesma equipe - nesse caso, SBT e N Sports. Assim, o público poderá acompanhar as partidas tanto na televisão aberta, pelo SBT, quanto nos canais por assinatura da N Sports.

Tags:

esportes galvão bueno televisão

x