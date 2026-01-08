Globo resgata ex-brother muito famoso para BBB 26

BBB 26 - Foto: Divulgação

A menos de uma semana do início do Big Brother Brasil 26, que estreia segunda-feira, 12, a Globo parece ainda não ter fechado o elenco do reality show.

Segundo informação da jornalista Fabia Oliveira, um ex-BBB passou por exames clínicos no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 8, requisito essencial antes do início do confinamento.

Trata-se do ator Babu Santana, que participou do BBB em 2020, a primeira edição a contar com a presença de famosos - Babu foi um deles. Na ocasião, o artista formou dupla com Felipe Prior e terminou em quarto lugar após enfrentar 10 paredões ao longo do programa.

Babu Santana, ator e ex-participante do Big Brother Brasil | Foto: Reprodução

Além de Babu, a reportagem afirma que a atriz e modelo Aline Campos também foi submetida aos exames médicos pré-confinamento. Ela ficou conhecida ao integrar o grupo de bailarinas do programa “Domingão do Faustão”, da TV Globo, e por interpretar a personagem Verão em propagandas de uma marca de cerveja por nove anos.

Os dois artistas foram procurados pela jornalista para confirmar a informação, mas nenhum dos dois respondeu aos contatos.

Novo formato

Comandado mais uma vez por Tadeu Schmidt, o BBB 26 vai reunir os grupos Pipoca e Camarote, como já vinha sendo feito, que selecionava pessoas anônimas e famosos, e a grande novidade da edição: o grupo Veteranos, que traz de volta ex-participantes.

Ana Paula Renault, Alberto Cowboy, Henri Castelli e Christiane Torloni são outros nomes apontados como possíveis participantes.