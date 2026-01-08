Menu
EITA!

Terminaram? Xamã e Sophie Charlotte apagam fotos juntos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/01/2026 - 9:00 h
A atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã apagaram registros em que apareciam juntos no Instagram. A atitude do casal chamou atenção dos seguidores e fãs, que passaram a especular um suposto término.

O casal já enfrentou idas e vindas ao longo do relacionamento. No último ano, os dois surpreenderam o público ao retomar a relação no Dia dos Namorados, após um período afastados.

Já durante o carnaval de 2025, Sophie chegou a afirmar, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, que não estavam juntos e fez elogios ao cantor, destacando a história construída pelos dois e desejando felicidade a ele.

Depois, em março, Xamã publicou um vídeo ao lado de Sophie durante uma viagem a Paris para anunciar a reconciliação.

Até o momento, nenhum dos dois comentou sobre o assunto após as especulações dos fãs.

