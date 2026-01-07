Juiz nega pedido de sigilo de Virginia e afirma: “Não está preocupada"

Virginia Fonseca e o ex-marido, Zé Felipe, enfrentam um processo na justiça - Foto: Reprodução| Youtube

Virginia Fonseca e o ex-marido,Zé Felipe, enfrentam um processo na justiça movido por um trabalhador que alega ter exercido funções além da que foi contratado. A influenciadora solicitou que o caso tramitasse sob sigilo, mas o pedido foi negado pelo juiz Celismar Coelho, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18).

Na decisão, o magistrado destacou a exposição constante da vida pessoal da influenciadora nas redes sociais como um dos motivos para indeferir o pedido.

“Ora, se a 2ª demandada [Virginia] confere publicidade à situação sensível como a narrada, revelado está, a toda evidência, que a 2ª acionada [Virginia] não está preocupada em preservar a intimidade, como tenta fazer crer nestes autos”, escreveu o juiz.

Sobre o caso

Segundo as colunistas Lilian Tahan e Isadora Teixeira, do Metrópoles, o processo foi movido por um servente de pedreiro que trabalhou na obra da mansão de Virginia, em Goiânia (GO). Ele entrou com ação solicitando o pagamento de diferenças salariais, alegando que desempenhava atividades que não faziam parte de sua função original.

Após análise, a Justiça negou os pedidos do trabalhador, mantendo apenas a concessão da gratuidade de Justiça. Já o pedido de sigilo solicitado por Virginia e Zé Felipe também foi indeferido. A decisão foi proferida em novembro de 2025.