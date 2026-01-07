Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Giovanna Ewbank recebe ataques contra família e toma atitude

Essa não é a primeira vez que famosos enfrentam criticas nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/01/2026 - 17:54 h
Família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso -

A família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais. Em uma publicação ao lado dos filhos, Titi, Bless e Zyan, um comentário de um internauta chamou a atenção dos artistas ao acusá-los de usar as crianças para “bombar” na internet, além de mencionar a chamada “síndrome do branco salvador”.

“Esse casal é o puríssimo extrato do branco moderno: o rico que sofre de white guilty e se humilha com esse auto-ódio que se materializa em síndrome de branco salvador, que defende os oprimidos pretos e demais minorias coitadas. Isso sem contar o fetiche por perversões sexuais”, escreveu o internauta. O comentário foi apagado pouco depois da repercussão.

Diante da situação, Giovanna Ewbank reagiu publicamente e saiu em defesa da família. “Boa sorte. Você vai precisar. De um advogado também”, respondeu a apresentadora.

Essa não é a primeira vez que a família enfrenta ataques racistas e preconceituosos. Em 2022, durante uma viagem, Ewbank e Gagliasso relataram que uma família proferiu ofensas como “voltar para a África” e “voltar para o Brasil”. Na ocasião, o casal entrou com um processo por injúria racial contra os responsáveis.

