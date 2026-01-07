Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA DE PROFISSÃO

Ex-participante do BBB 20 vira figurante na Record TV; confira

O influenciador fez uma participação especial em uma série

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 18:40 h
O rapaz teve uma participação significativa no programa
O rapaz teve uma participação significativa no programa -

Victor Hugo está dando os primeiros passos em uma nova carreira. Conhecido por participar da 20ª edição do Big Brother Brasil, o influenciador surgiu como figurante em uma série exibida pela Record TV nesta semana.

A série em questão é ‘Estranho Amor’, protagonizada pela atriz Juliana Knust. Na cena, o famoso aparece rapidamente ao fundo, se esquivando de uma pessoa que passa pelo mesmo local que ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Giovanna Ewbank recebe ataques contra família e toma atitude
Influenciadora baiana vende o próprio suor para nadar com tubarões
Mãe de suposta filha de Neymar abre o jogo sobre DNA: "Direitos"

O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Imagina o valor do cachê por essa pequena participação dele”, disse um. “Admiro o quanto ele batalha todos os dias para ser lembrado. Ele é tipo a Andressa Urach do BBB”, brincou outro.

Ciente da repercussão, Victor Hugo revelou que é colaborador da autora, Ingrid Zavarezzi, em outro projeto. “E pra tirar a dúvida: sou colaborador da Ingrid Zavarezzi, autora da série, em outro projeto que ainda vai ao ar e acompanhei algumas diárias das gravações”, escreveu ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ex-BBB Victor Hugo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapaz teve uma participação significativa no programa
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

O rapaz teve uma participação significativa no programa
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O rapaz teve uma participação significativa no programa
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O rapaz teve uma participação significativa no programa
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x