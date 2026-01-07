MUDANÇA DE PROFISSÃO
Ex-participante do BBB 20 vira figurante na Record TV; confira
O influenciador fez uma participação especial em uma série
Por Franciely Gomes
Victor Hugo está dando os primeiros passos em uma nova carreira. Conhecido por participar da 20ª edição do Big Brother Brasil, o influenciador surgiu como figurante em uma série exibida pela Record TV nesta semana.
A série em questão é ‘Estranho Amor’, protagonizada pela atriz Juliana Knust. Na cena, o famoso aparece rapidamente ao fundo, se esquivando de uma pessoa que passa pelo mesmo local que ele.
O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Imagina o valor do cachê por essa pequena participação dele”, disse um. “Admiro o quanto ele batalha todos os dias para ser lembrado. Ele é tipo a Andressa Urach do BBB”, brincou outro.
Morri com o Victor Hugo de figurante na produção da Record. pic.twitter.com/CfV5xxNRdr— eplay (@forumeplay) January 6, 2026
Ciente da repercussão, Victor Hugo revelou que é colaborador da autora, Ingrid Zavarezzi, em outro projeto. “E pra tirar a dúvida: sou colaborador da Ingrid Zavarezzi, autora da série, em outro projeto que ainda vai ao ar e acompanhei algumas diárias das gravações”, escreveu ele.
