Ex-participante do BBB 20 vira figurante na Record TV; confira

O rapaz teve uma participação significativa no programa - Foto: Reprodução | TV Globo

Victor Hugo está dando os primeiros passos em uma nova carreira. Conhecido por participar da 20ª edição do Big Brother Brasil, o influenciador surgiu como figurante em uma série exibida pela Record TV nesta semana.

A série em questão é ‘Estranho Amor’, protagonizada pela atriz Juliana Knust. Na cena, o famoso aparece rapidamente ao fundo, se esquivando de uma pessoa que passa pelo mesmo local que ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Imagina o valor do cachê por essa pequena participação dele”, disse um. “Admiro o quanto ele batalha todos os dias para ser lembrado. Ele é tipo a Andressa Urach do BBB”, brincou outro.

Morri com o Victor Hugo de figurante na produção da Record. pic.twitter.com/CfV5xxNRdr — eplay (@forumeplay) January 6, 2026

Ciente da repercussão, Victor Hugo revelou que é colaborador da autora, Ingrid Zavarezzi, em outro projeto. “E pra tirar a dúvida: sou colaborador da Ingrid Zavarezzi, autora da série, em outro projeto que ainda vai ao ar e acompanhei algumas diárias das gravações”, escreveu ele.