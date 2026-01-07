Menu
MUDANÇA DE VIDA

Zé Felipe faz promessa inusitada e surpreende internautas

O artista anunciou a mudança em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 21:58 h
O famoso falou sobre o assunto na web
O famoso falou sobre o assunto na web

Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao revelar que fez uma promessa para parar de consumir bebidas alcoólicas. O cantor sertanejo fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 7, e afirmou que ficará o mês de janeiro inteiro sem colocar uma gota de álcool na boca.

“Ficar um tempo sem álcool [e com] muito treino. O ano mais abençoado começou”, disse ele, revelando que a motivação é seguir uma vida mais saudável. Ele ainda explicou que exagerou nas festas de fim de ano e fará um detox.

Leia Também:

Juiz nega pedido de sigilo de Virginia e afirma: “Não está preocupada"
Ex-participante do BBB 20 vira figurante na Record TV; confira
Giovanna Ewbank recebe ataques contra família e toma atitude

Vale lembrar que o filho do cantor Leonardo também mudou o visual recentemente e raspou os cabelos, descolorindo os fios para um tom de loiro. Alguns familiares dele elogiaram a mudança. “Caralh*, amém, finalmente arrancou aquela peruca”, disparou João Guilherme, seu irmão caçula.

x