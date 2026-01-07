MUDANÇA DE VIDA
Zé Felipe faz promessa inusitada e surpreende internautas
O artista anunciou a mudança em suas redes sociais
Por Franciely Gomes
Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao revelar que fez uma promessa para parar de consumir bebidas alcoólicas. O cantor sertanejo fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 7, e afirmou que ficará o mês de janeiro inteiro sem colocar uma gota de álcool na boca.
“Ficar um tempo sem álcool [e com] muito treino. O ano mais abençoado começou”, disse ele, revelando que a motivação é seguir uma vida mais saudável. Ele ainda explicou que exagerou nas festas de fim de ano e fará um detox.
Vale lembrar que o filho do cantor Leonardo também mudou o visual recentemente e raspou os cabelos, descolorindo os fios para um tom de loiro. Alguns familiares dele elogiaram a mudança. “Caralh*, amém, finalmente arrancou aquela peruca”, disparou João Guilherme, seu irmão caçula.
