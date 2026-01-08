Andressa Urach aciona a Justiça após ataques sobre conteúdo com filho

Andressa Urach e o filho Arthur Urach - Foto: Reprodução| Instagram

Após receber críticas por supostamente criar conteúdo adulto com o próprio filho, Andressa Urach buscou apoio jurídico. A influenciadora publicou em suas redes sociais um vídeo detalhando as medidas legais adotadas após os ataques sofridos na internet.

Nas imagens, o advogado da criadora de conteúdo adulto, Rodolfo Warmeling, explica a ação tomada. “Fui contatado pela Andressa Urach que, gentilmente, me solicitou auxílio jurídico diante desses recentes episódios que envolvem ela e seu filho, Arthur Urach”, afirmou.

O advogado ressaltou que o conteúdo citado foi divulgado exclusivamente em uma plataforma destinada ao público adulto.

“É importante destacar que esse material foi compartilhado em uma plataforma de conteúdo adulto, cujo acesso é restrito a maiores de 18 anos, mediante cadastro prévio”, explicou.

Ainda no vídeo, Warmeling reforça que Andressa pretende buscar seus direitos na Justiça e destacou que a internet não é um ambiente sem regras. Segundo ele, a ação inclui a identificação dos responsáveis pelos ataques sofridos.

“A internet não é um ambiente no qual a lei não consiga alcançar. Em virtude desses ataques, estamos identificando e ingressando judicialmente para responsabilizar os autores, tanto na esfera civil quanto criminal, para que respondam pelos crimes cometidos”, declarou.

O advogado também frisou que todo o conteúdo foi produzido de forma consensual. “O material foi criado por dois adultos, em pleno consentimento, que decidiram comercializar esse conteúdo. É importante destacar, por fim, que Arthur Urach em nenhum momento gravou vídeo ou produziu conteúdo adulto enquanto era menor de idade”, concluiu.