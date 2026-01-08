Menu
ENTRETENIMENTO
CRÍTICAS

Andressa Urach aciona a Justiça após ataques sobre conteúdo com filho

Advogado comentou sobre ação nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/01/2026 - 15:37 h
Andressa Urach e o filho Arthur Urach
Andressa Urach e o filho Arthur Urach -

Após receber críticas por supostamente criar conteúdo adulto com o próprio filho, Andressa Urach buscou apoio jurídico. A influenciadora publicou em suas redes sociais um vídeo detalhando as medidas legais adotadas após os ataques sofridos na internet.

Nas imagens, o advogado da criadora de conteúdo adulto, Rodolfo Warmeling, explica a ação tomada. “Fui contatado pela Andressa Urach que, gentilmente, me solicitou auxílio jurídico diante desses recentes episódios que envolvem ela e seu filho, Arthur Urach”, afirmou.

O advogado ressaltou que o conteúdo citado foi divulgado exclusivamente em uma plataforma destinada ao público adulto.

“É importante destacar que esse material foi compartilhado em uma plataforma de conteúdo adulto, cujo acesso é restrito a maiores de 18 anos, mediante cadastro prévio”, explicou.

Ainda no vídeo, Warmeling reforça que Andressa pretende buscar seus direitos na Justiça e destacou que a internet não é um ambiente sem regras. Segundo ele, a ação inclui a identificação dos responsáveis pelos ataques sofridos.

“A internet não é um ambiente no qual a lei não consiga alcançar. Em virtude desses ataques, estamos identificando e ingressando judicialmente para responsabilizar os autores, tanto na esfera civil quanto criminal, para que respondam pelos crimes cometidos”, declarou.

O advogado também frisou que todo o conteúdo foi produzido de forma consensual. “O material foi criado por dois adultos, em pleno consentimento, que decidiram comercializar esse conteúdo. É importante destacar, por fim, que Arthur Urach em nenhum momento gravou vídeo ou produziu conteúdo adulto enquanto era menor de idade”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach)

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

