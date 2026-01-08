Menu
ENTRETENIMENTO
ALERTA

Harry Potter baiano recebe punição da Warner Bros e abandona nome

Sósia compartilhou a mudança nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/01/2026 - 15:04 h
Harry Potter brasileiro
Harry Potter brasileiro -

Conhecido como Harry Potter do Arrocha, o cantor baiano recebeu um alerta da Warner Bros, sobre o nome artístico que utilizava. Nas redes sociais, ele comentou que agora passará a se chamar apenas “O Bruxo”, evitando qualquer envolvimento com os direitos da franquia.

“A partir de hoje, nosso nome não será mais Harry O Bruxo. Será só O Bruxo”, disse o artista.

Ainda no vídeo publicado, ele explica que a empresa notificou sua assessoria informando que o uso do nome não era permitido por questões de direitos autorais.

Cantor se apresenta para plateia vazia e recebe apoio de famosos
Terminaram? Xamã e Sophie Charlotte apagam fotos juntos
Galã da Globo constrói pousada de luxo em paraíso na Bahia

“A Warner Bros., que é uma empresa respeitada e que eu respeito muito, entrou em contato com nossa assessoria de marcas e patentes e explicou que a gente não poderia estar fazendo uso desse nome”, afirmou.

O sósia, que soma cerca de 900 mil seguidores nas redes sociais, ficou famoso ao compartilhar vídeos dançando ao lado de outros personagens populares da internet, como Will Smith Baiano, Jackie Chan Baiano e Eddie Murphy Baiano.

x