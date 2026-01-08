Cantor se apresenta para plateia vazia e recebe apoio de famosos

Vídeo que viralizou nas redes sociais emocionou internautas - Foto: Reprodução| Instagram

Um vídeo que viralizou nas redes sociais emocionou internautas nesta segunda-feira, 4. O cantor sertanejo Jerônimo Vaqueiro se apresentou gratuitamente na cidade onde nasceu, Lagarto, em Sergipe, mas um detalhe chamou a atenção e comoveu a web: o show estava vazio.

Nas imagens que repercutiram, o artista aparece se apresentando com entrega total e, em desabafo, reflete sobre reconhecimento e persistência na carreira.

“Show gratuito, artista da própria cidade e entrega total. A plateia foi pequena, mas o respeito pela música foi gigante. Às vezes o artista nasce na cidade, mas o reconhecimento vem depois. Mesmo assim, a entrega nunca muda”, declarou.

O impacto do vídeo foi imediato. Antes com cerca de 20 mil seguidores, Jerônimo alcançou 100 mil seguidores em apenas um dia. Nos comentários da publicação, diversos famosos deixaram mensagens de apoio e incentivo.

“Já já são milhares de pessoas pagando pra te ver, meu mano”, escreveu Gordão da XJ. “Não desista, Deus está contigo!”, comentou o cantor Psirico. Já o humorista Ed Gama destacou: “Isso é história para contar no futuro!”.

Veja video: