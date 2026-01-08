Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEIO AÍ

BBB 26: decoração da casa é divulgada na web; confira

O programa estreia na próxima semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/01/2026 - 22:00 h
O prograam começa na segunda-feira, 12
O prograam começa na segunda-feira, 12 -

Faltando menos de uma semana para a estreia do BBB 26, a TV Globo resolveu divulgar imagens da casa onde os brothers ficarão confinados este ano. Em registros, publicados nas redes sociais oficiais da emissora nesta quinta-feira, 9, é possível ver a nova decoração.

Inspirada no tema “sonhos e devaneios”, a casa possui elementos voltados para a riqueza, beleza, eternidade, possibilidade de voar ou de viver um grande amor, fama, aventuras e viagens.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os três quartos remetem aos sonhos dos brothers, tais como eternidade, sonho de voar e sonho do grande amor. Já os sonhos de ser campeão e ficar rico estão representados pela decoração da academia e da sala, onde os participantes passam a maior parte do tempo.

Leia Também:

Neta de Maria Gladys, atriz internacional confessa vício em roubar
Globo resgata ex-brother muito famoso para BBB 26
Vazamento de áudio expõe suposta treta entre atrizes; veja

Ao todo, serão mais de 20 participantes no programa, que serão divididos em três grupos este ano: Camarote, com convidados famosos; Pipoca, com anônimos que se inscreveram on-line; e Veteranos, composto por ex-BBBs.

Confira fotos da casa:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por CASOS BRASIL (@casosbrasil)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O prograam começa na segunda-feira, 12
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

O prograam começa na segunda-feira, 12
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

O prograam começa na segunda-feira, 12
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O prograam começa na segunda-feira, 12
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x