BBB 26: decoração da casa é divulgada na web; confira
O programa estreia na próxima semana
Por Franciely Gomes
Faltando menos de uma semana para a estreia do BBB 26, a TV Globo resolveu divulgar imagens da casa onde os brothers ficarão confinados este ano. Em registros, publicados nas redes sociais oficiais da emissora nesta quinta-feira, 9, é possível ver a nova decoração.
Inspirada no tema “sonhos e devaneios”, a casa possui elementos voltados para a riqueza, beleza, eternidade, possibilidade de voar ou de viver um grande amor, fama, aventuras e viagens.
Os três quartos remetem aos sonhos dos brothers, tais como eternidade, sonho de voar e sonho do grande amor. Já os sonhos de ser campeão e ficar rico estão representados pela decoração da academia e da sala, onde os participantes passam a maior parte do tempo.
Ao todo, serão mais de 20 participantes no programa, que serão divididos em três grupos este ano: Camarote, com convidados famosos; Pipoca, com anônimos que se inscreveram on-line; e Veteranos, composto por ex-BBBs.
Confira fotos da casa:
