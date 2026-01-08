BBB 26: decoração da casa é divulgada na web; confira

O prograam começa na segunda-feira, 12 - Foto: Reprodução | TV Globo

Faltando menos de uma semana para a estreia do BBB 26, a TV Globo resolveu divulgar imagens da casa onde os brothers ficarão confinados este ano. Em registros, publicados nas redes sociais oficiais da emissora nesta quinta-feira, 9, é possível ver a nova decoração.

Inspirada no tema “sonhos e devaneios”, a casa possui elementos voltados para a riqueza, beleza, eternidade, possibilidade de voar ou de viver um grande amor, fama, aventuras e viagens.

Os três quartos remetem aos sonhos dos brothers, tais como eternidade, sonho de voar e sonho do grande amor. Já os sonhos de ser campeão e ficar rico estão representados pela decoração da academia e da sala, onde os participantes passam a maior parte do tempo.

Ao todo, serão mais de 20 participantes no programa, que serão divididos em três grupos este ano: Camarote, com convidados famosos; Pipoca, com anônimos que se inscreveram on-line; e Veteranos, composto por ex-BBBs.

Confira fotos da casa: