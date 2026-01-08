Menu
VÍCIO INUSITADO

Neta de Maria Gladys, atriz internacional confessa vício em roubar

A jovem contou detalhes de sua adolescência difícil

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/01/2026 - 21:48 h
Mia morou no Brasil em parte da adolescência
Mia morou no Brasil em parte da adolescência

Mia Goth surpreendeu os fãs ao revelar que era viciada em roubar itens durante sua adolescência. Neta da atriz brasileira Maria Gladys, a artista internacional contou que todas as vestimentas que usava eram compostas de peças roubadas.

“Houve uma época em que tudo o que eu vestia, minha tiara, brincos, meia-calça, sapatos e tudo mais, era roubado”, disse ela em entrevista concedida a revista americana W Magazine.

Em seu relato, a atriz de Hollywood ainda explicou que só parou de roubar após ser pega em flagrante tentando furtar um perfume. “Então, parei”, disparou ela, que recentemente prestou ajuda financeira a sua avó.

Durante a entrevista, Mia também contou que costuma mentir para conseguir um papel importante. “Eu minto sobre praticamente qualquer coisa se isso significar que vou conseguir um trabalho que eu quero. Se precisarem que eu monte a cavalo, fale chinês ou dance sapateado... curiosamente, essas são paixões que eu tenho a vida toda”, finalizou ela.

Ver todas

