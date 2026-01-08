Menu
TELEVISÃO
NOVELA

Vazamento de áudio expõe suposta treta entre atrizes; veja

Boatos estão repercutindo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/01/2026 - 18:47 h
Suposta guerra entre atrizes
Suposta guerra entre atrizes -

As atrizes Gabriela Loran e Duda Santos estão no centro de uma possível treta no universo das telenovelas. Nas redes sociais, circula um áudio atribuído à atriz de Três Graças, extraído de uma conversa no aplicativo Spaces (salas de áudio ao vivo), que levantou suspeitas e movimentou a web.

No áudio vazado, Loran ironiza a situação ao comentar sobre o envio de fotos de Duda na sala. “Por que ficam mandando foto da Duda para me irritar?”, disse.

As duas artistas já contracenaram como pares românticos do ator Pedro Novaes. Duda Santos atuou com o ator em Garota do Momento, enquanto Gabriela Loran divide cenas com ele atualmente em Três Graças.

Após o vazamento, internautas repercutiram o caso e dividiram opiniões. “Deve ser zoeira, porque o Pedro fez par romântico com as personagens das duas”, comentou um usuário. Outro saiu em defesa da atriz: “Às vezes é uma brincadeira entre elas, e o povo vê confusão”. “Havia claramente um tom de brincadeira”, opinou um terceiro.

Já outro internauta interpretou a fala de forma negativa: “Participar de Space de fãs e ainda falar mal de outra atriz talentosa a troco de nada, a Duda Santos”. "Odeio gente que tem oportunidade de ter sucesso e faz de tudo para entrar em polêmicas", escreveu outro.

Veja:

x