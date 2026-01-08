Menu
DEU RUIM

Apresentadora da Globo é expulsa de igreja na Bahia

A comunicadora foi impedida de entrar no espaço religioso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/01/2026 - 15:57 h
A famosa compartilhou registros do local -

Lívia Andrade passou por uma situação inusitada durante seus dias de folga em Trancoso, na Bahia. A apresentadora da TV Globo fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 7, e contou que foi expulsa de uma igreja local, conhecida como ‘Igrejinha do Quadrado’.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

“No dia que eu decidi ir para igreja rezar, fui expulsa da igreja. Não por causa da roupa, porque eu trouxe outra roupa para pôr em cima, afinal eu não vou assim para igreja, não. Estava eu, lá na igreja, aí fomos expulsos, porque ia rolar um casamento”, disse ela.

A famosa ainda revelou que o casamento em questão era do ator e cineasta alemão Matthias Schweighöfer, com a atriz alemã Ruby O. Fee. “Mas não era qualquer casamento. Fabiano falou que conhecia a cara do homem: 'esse homem é famoso. Vamos sair, deixa o homem casar em paz'. E realmente ele estava certo: era famoso”, completou.

