ABRIU O JOGO

Atriz de Três Graças comenta rumores de romance com Pedro Novaes

Bastidores da novela da Globo vêm movimentando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/01/2026 - 18:02 h
A atriz Gabriella Loran rebateu comentários e boatos sobre um suposto relacionamento fora das telas
A atriz Gabriella Loran rebateu comentários e boatos sobre um suposto relacionamento fora das telas

Os bastidores da novela da Globo "Três Graças" vêm movimentando as redes sociais nas últimas semanas. A atriz Gabriella Loran rebateu comentários e boatos sobre um suposto relacionamento fora das telas com o parceiro de cena Pedro Novaes, com quem contracena na trama interpretando Viviane e Leonardo.

No antigo Twitter, atual X, internautas passaram a ironizar uma possível relação entre os artistas fora da novela. “Ela tá muito apaixonada por ele por fora das câmeras”, comentou um usuário.

Ao se deparar com a publicação, Gabriella respondeu de forma direta e irônica: “Mona, você não vai me tirar da graça… já não basta a novela, já está atrasada!!”.

Essa não é a primeira vez que a relação do casal fictício vira assunto nas redes sociais. Em dezembro, durante uma confraternização do elenco, Pedro Novaes compareceu acompanhado da namorada, Eduarda Vilar, o que também gerou comentários entre internautas.

“Gente, me incomoda um pouco essa namorada do Pedro participar da confraternização do elenco, ela nem faz parte da novela”, escreveu um usuário.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Nana Rude (@nanarude)

Outro internauta levantou a hipótese de ciúmes envolvendo as atrizes do elenco, incluindo Gabriella Loran: “Sinto que ela sente ciúmes das atrizes, principalmente da Alanis [Guillen], que já teve um caso com ele, e da Gabi [Gabriella Loran], que está contracenando agora. Só não me taquem hate, por favor. Opinião sincera”, comentou.

x