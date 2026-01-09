BBB 26: conheça o baiano que está na Casa de Vidro em Salvador

Leandro é o único baiano do BBB 26 - Foto: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil está prestes a estrear nas telinhas brasileiras. Em todas as regiões do país, as chamadas casas de vidro recebem, nesta sexta-feira, 9, os participantes do grupo 'Pipoca' do reality show, que chega em uma nova versão.

Em Salvador, a movimentação também chamou a atenção do público. Além da capital baiana, as estruturas foram montadas em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM).

Com estreia marcada para segunda-feira, 12, o programa já vem agitando as redes sociais, especialmente com especulações sobre os possíveis participantes baianos que podem integrar a nova edição da casa mais vigiada do Brasil.

Único baiano da casa

Segundo informações divulgadas pela TV Globo, o único participante baiano da edição, até o momento, é o produtor cultural e arte-educador Leandro, de 42 anos. Natural de Salvador, capital da Bahia, o rapaz mora atualmente no bairro de Itapuã.

Ele foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos, com quem enfrentou muitas dificuldades. Ainda criança, vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira para ajudar em casa.

Na juventude, Leandro viveu um período nas ruas e bem mais tarde se formou em Artes Cênicas e Música na Universidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma.

Entretanto, o profissional nunca conseguiu realizar seu sonho de viver da música e , por causa disso, não costuma sair para se divertir. Leandro também revalou que tem poucos amigos e apresenta dificuldade de confiar nas pessoas, mas pretende mostrar o seu potencial do BBB 26.

Outros participantes

Além de Leandro, a Casa de Vidro de Salvador é composta por outros três participantes: Rafaella, de 29 anos, natural de Maceió, Alagoas; Maxiane, de 32 anos, natural de Nazaré da Mata, Pernambuco; e Marcelo, de 31 anos, natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte.

Outros participantes do BBB 26 | Foto: Reprodução | TV Globo

Os quatro anônimos disputarão duas vagas na casa mais vigiada do Brasil, sendo uma feminina e outra masculina. A escolha será feita pelo público, através da votação online no site oficial do programa.