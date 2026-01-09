Ratinho toma atitude após ser comparado com Nicolás Maduro

Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ratinho rompeu o silêncio após um meme que circula nas redes sociais desde o fim de 2025 ganhar força nas primeiras semanas de 2026. O meme compara o apresentador com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, capturado pelos EUA.

As publicações que viralizaram utilizam imagens dos dois para destacar supostas semelhanças físicas entre eles. Ciente da ampla circulação do conteúdo nas redes sociais, Ratinho resolveu comentar o assunto na quinta-feira, 8, mas de forma bem-humorada.

Em vídeo publicado em seus perfis oficiais, Ratinho aparece pintando os cabelos e faz referência direta à comparação. No registro, ele afirma, em tom de brincadeira, que decidiu pintar o cabelo para evitar ser confundido com o político venezuelano.

“Eu pedi para pintar o meu cabelo porque estão falando que eu pareço o Maduro. Estou morrendo de medo, então estou pintando o cabelo de loiro”, comentou, brincando.

Assista ao vídeo: