Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMPEU O SILÊNCIO

Ratinho toma atitude após ser comparado com Nicolás Maduro

Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/01/2026 - 8:57 h
Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais
Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais -

Ratinho rompeu o silêncio após um meme que circula nas redes sociais desde o fim de 2025 ganhar força nas primeiras semanas de 2026. O meme compara o apresentador com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, capturado pelos EUA.

As publicações que viralizaram utilizam imagens dos dois para destacar supostas semelhanças físicas entre eles. Ciente da ampla circulação do conteúdo nas redes sociais, Ratinho resolveu comentar o assunto na quinta-feira, 8, mas de forma bem-humorada.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ratinho confundido com Nicolás Maduro em jornal? Apresentador reage
Ratinho é absolvido após declaração violenta contra deputada
Ratinho escapa de condenação por sugerir matar deputada; entenda

Em vídeo publicado em seus perfis oficiais, Ratinho aparece pintando os cabelos e faz referência direta à comparação. No registro, ele afirma, em tom de brincadeira, que decidiu pintar o cabelo para evitar ser confundido com o político venezuelano.

“Eu pedi para pintar o meu cabelo porque estão falando que eu pareço o Maduro. Estou morrendo de medo, então estou pintando o cabelo de loiro”, comentou, brincando.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Nicolás Maduro Ratinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Ratinho comentou sobre o assunto nas redes sociais
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x