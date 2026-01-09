Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRACASSO?

Três Graças sofre com baixa audiência e acende alerta na Globo

Público espera possíveis reviravoltas na história da novela

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/01/2026 - 18:41 h
Três Graças
Três Graças -

Mesmo com o sucesso de "Três Graças" após a volta de Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, a novela ainda enfrenta baixa audiência e já é vista pela emissora como um possível fracasso.

A trama mantém índices inferiores aos da antecessora no horário nobre, Vale Tudo, remake assinado por Manuela Dias, que registrava média de 21,5 pontos no mesmo período. Atualmente, Três Graças apresenta uma queda de 2,32% na audiência.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações do metrópoles, com a repercussão negativa junto ao público, a novela corre o risco de repetir o mau desempenho de produções recentes e pode assumir o posto de maior fracasso da Globo, assim como Mania de Você, exibida em 2024.

Leia Também:

“Esse é o motivo da minha vida”: baiano pede votos para BBB 26
BBB 26: conheça o baiano que está na Casa de Vidro em Salvador
Casa de Vidro em Salvador: quem o público quer ver no BBB 26?

No Natal, a trama não ultrapassou os 14 pontos de audiência e chegou a marcar somente 14,2 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a aproximadamente 78.780 domicílios com televisores ligados ou cerca de 199.632 pessoas sintonizadas.

Apesar dos números, nas redes sociais parte do público ainda demonstra esperança em uma reação da novela, apostando em possíveis reviravoltas na história. "TRÊS GRAÇAS NOVELA DA DÉCADA", escreveu um internauta. Outro comentou: "NUNCA vão me convencer que três graças não é um novelão do mais alto calibre".

Entre as expectativas estão o reencontro de Belo e Viviane nas telinhas brasileiras e os desdobramentos após o retorno do marido Rogério à vida da vilã Arminda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

capítulo de Três Graças novela Três Graças Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Três Graças
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Três Graças
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Três Graças
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Três Graças
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x