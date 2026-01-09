Três Graças sofre com baixa audiência e acende alerta na Globo

Três Graças - Foto: Reprodução| TV Globo

Mesmo com o sucesso de "Três Graças" após a volta de Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, a novela ainda enfrenta baixa audiência e já é vista pela emissora como um possível fracasso.

A trama mantém índices inferiores aos da antecessora no horário nobre, Vale Tudo, remake assinado por Manuela Dias, que registrava média de 21,5 pontos no mesmo período. Atualmente, Três Graças apresenta uma queda de 2,32% na audiência.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações do metrópoles, com a repercussão negativa junto ao público, a novela corre o risco de repetir o mau desempenho de produções recentes e pode assumir o posto de maior fracasso da Globo, assim como Mania de Você, exibida em 2024.

No Natal, a trama não ultrapassou os 14 pontos de audiência e chegou a marcar somente 14,2 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a aproximadamente 78.780 domicílios com televisores ligados ou cerca de 199.632 pessoas sintonizadas.

Apesar dos números, nas redes sociais parte do público ainda demonstra esperança em uma reação da novela, apostando em possíveis reviravoltas na história. "TRÊS GRAÇAS NOVELA DA DÉCADA", escreveu um internauta. Outro comentou: "NUNCA vão me convencer que três graças não é um novelão do mais alto calibre".

Entre as expectativas estão o reencontro de Belo e Viviane nas telinhas brasileiras e os desdobramentos após o retorno do marido Rogério à vida da vilã Arminda.