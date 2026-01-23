Menu
BBB
SUCESSO

BBB 26: veja quem é o primeiro Pipoca a atingir 1 milhão de seguidores

Participante já igualou o número de seguidores da campeã do BBB 25

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/01/2026 - 22:26 h | Atualizada em 23/01/2026 - 22:44
Participantes do BBB 26
Participantes do BBB 26 -

A goiana Chaiany foi a primeira participante do grupo Pipoca do BBB 26 a atingir a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mesmo sendo uma das últimas a entrar no reality show, já que sobreviveu a mais de 120 horas na dinâmica do Quarto Branco.

Atualmente com 1,4 milhões, ela empatou com o número de seguidores de Renata Saldanha, campeã da edição de 2025, marca que ele deve ultrapassar nos próximos dias.

Desde que o elenco oficial da edição foi anunciado, Chaiany foi quem mais ganhou seguidores. Antes de entrar na Casa de Vidro da Região Centro-Oeste, ela estava desempregada e tinha apenas 3,3 mil seguidores.

Após BBB 26, Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Acusação de homofobia e promessa: o que rolou na festa do BBB
Flopou? BBB 26 amarga em semana de estreia e registra baixa audiência

Segredo do sucesso

O crescimento expressivo no número de seguidores pode estar diretamente relacionado à sua atuação no Sincerão, quando enfrentou veteranos como Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

"Galinha que acompanha pato morre afogado. Achei a justificativa que tu deu para o Matheus [Marcelo], porque ele estava bêbado, é porque tu vê potencial. Você vê potencial na Milena para ser ganhadora. Você só está acompanhando. Você é concorrente, é inteligente, está ligada no jogo, e eu estou aqui para jogar com você", disparou ela contra Sarah.

Depois da dinâmica, Ana Paula Renault comentou positivamente o posicionamento da goiana: "Ela pegou os três fortes — Sarah, Cowboy e Jonas. É por isso que eu digo que ela é corajosa. Pode ter sido kamikaze, para se matar no jogo, mas ela tem coragem, força e disposição".

Também por conta do Sincerão, Jonas - que venceu a Prova do Anjo - escolheu Chaiany para o Castigo do Monstro.

Ver todas

x