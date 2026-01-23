SUCESSO
BBB 26: veja quem é o primeiro Pipoca a atingir 1 milhão de seguidores
Participante já igualou o número de seguidores da campeã do BBB 25
Por Gustavo Nascimento
A goiana Chaiany foi a primeira participante do grupo Pipoca do BBB 26 a atingir a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mesmo sendo uma das últimas a entrar no reality show, já que sobreviveu a mais de 120 horas na dinâmica do Quarto Branco.
Atualmente com 1,4 milhões, ela empatou com o número de seguidores de Renata Saldanha, campeã da edição de 2025, marca que ele deve ultrapassar nos próximos dias.
Desde que o elenco oficial da edição foi anunciado, Chaiany foi quem mais ganhou seguidores. Antes de entrar na Casa de Vidro da Região Centro-Oeste, ela estava desempregada e tinha apenas 3,3 mil seguidores.
Segredo do sucesso
O crescimento expressivo no número de seguidores pode estar diretamente relacionado à sua atuação no Sincerão, quando enfrentou veteranos como Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.
"Galinha que acompanha pato morre afogado. Achei a justificativa que tu deu para o Matheus [Marcelo], porque ele estava bêbado, é porque tu vê potencial. Você vê potencial na Milena para ser ganhadora. Você só está acompanhando. Você é concorrente, é inteligente, está ligada no jogo, e eu estou aqui para jogar com você", disparou ela contra Sarah.
Depois da dinâmica, Ana Paula Renault comentou positivamente o posicionamento da goiana: "Ela pegou os três fortes — Sarah, Cowboy e Jonas. É por isso que eu digo que ela é corajosa. Pode ter sido kamikaze, para se matar no jogo, mas ela tem coragem, força e disposição".
Também por conta do Sincerão, Jonas - que venceu a Prova do Anjo - escolheu Chaiany para o Castigo do Monstro.
