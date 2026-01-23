BBB 26: veja quem é o primeiro Pipoca a atingir 1 milhão de seguidores

Participantes do BBB 26 - Foto: Reprodução | Globo

A goiana Chaiany foi a primeira participante do grupo Pipoca do BBB 26 a atingir a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mesmo sendo uma das últimas a entrar no reality show, já que sobreviveu a mais de 120 horas na dinâmica do Quarto Branco.

Atualmente com 1,4 milhões, ela empatou com o número de seguidores de Renata Saldanha, campeã da edição de 2025, marca que ele deve ultrapassar nos próximos dias.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde que o elenco oficial da edição foi anunciado, Chaiany foi quem mais ganhou seguidores. Antes de entrar na Casa de Vidro da Região Centro-Oeste, ela estava desempregada e tinha apenas 3,3 mil seguidores.

Segredo do sucesso

O crescimento expressivo no número de seguidores pode estar diretamente relacionado à sua atuação no Sincerão, quando enfrentou veteranos como Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

"Galinha que acompanha pato morre afogado. Achei a justificativa que tu deu para o Matheus [Marcelo], porque ele estava bêbado, é porque tu vê potencial. Você vê potencial na Milena para ser ganhadora. Você só está acompanhando. Você é concorrente, é inteligente, está ligada no jogo, e eu estou aqui para jogar com você", disparou ela contra Sarah.

Depois da dinâmica, Ana Paula Renault comentou positivamente o posicionamento da goiana: "Ela pegou os três fortes — Sarah, Cowboy e Jonas. É por isso que eu digo que ela é corajosa. Pode ter sido kamikaze, para se matar no jogo, mas ela tem coragem, força e disposição".

Também por conta do Sincerão, Jonas - que venceu a Prova do Anjo - escolheu Chaiany para o Castigo do Monstro.