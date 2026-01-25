BBB 26: ministra critica Matheus e diz que Ana Paula é antirracista

Ana Paula Renault e Matheus Moreira - Foto: Divulgação

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, saiu em defesa de Ana Paula Renault e criticou o comportamento de Matheus Moreira no BBB 26. A gestora afirmou que a mineira teve um verdadeiro comportamento antirracista.

Ela condenou o comportamento de Matheus com Milena, alegando que chamar Ana Paula de “patroa” dela é uma ofensa grande. “Diante da situação vexatória vivida por Milena no BBB, Ana Paula teve a postura que esperamos de toda pessoa aliada na luta antirracista: não se calou e ainda cobrou dos colegas que não sejam omissos”, disse a ministra em uma publicação no X (antigo Twitter) neste domingo, 25.

"O combate ao racismo é um papel de todos, e nossa luta ultrapassa os limites das institucionalidades, é um dever público e coletivo!", finalizou Anielle Franco.

Denúncias contra Matheus

Além de acusações de racismo, o participante Matheus passará por investigação por homofobia no reality show da Globo. Ele foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo na quinta-feira (22) por ter imitado, de forma pejorativa, os trejeitos de um homem gay durante a última festa do programa.

A denúncia foi feita por Marcelo Alves, outro participante do BBB, que relatou o episódio ocorrido no dia anterior. O médico chegou a se emocionar e chorar nos braços de Breno Corã. Juliano Floss também demonstrou incômodo e alertou Babu Santana de que não seria a primeira vez que Matheus adotava comportamentos desse tipo.

Floss ainda citou que, em certo momento, o participante teria cantado um hino homofóbico, conhecido por ser entoado por torcidas de um time gaúcho. As atitudes de Matheus provocaram indignação do público, que tem pedido sua eliminação do programa.

A denúncia foi formalizada por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN. O Ministério Público de São Paulo acatou os argumentos e vai abrir um inquérito para apurar o caso.