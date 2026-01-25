Menu
Marido de Larissa Manoela é criticado após elogiar Matheus do BBB 26

Participante vem acumulando rejeição do público por comportamentos considerados ofensivos dentro do reality show da Globo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/01/2026 - 13:51 h
Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Larissa Manoela e André Luiz Frambach -

O ator André Luiz Frambach, marido de Larissa Manoela, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após demonstrar apoio a Matheus Moreira, participante do BBB 26 que vem acumulando rejeição do público por comportamentos considerados ofensivos dentro do reality show da Globo.

A reação negativa começou depois que André comentou o programa em seu perfil no X (antigo Twitter). Ao escrever “Matheus gigante, mané!”, o ator acabou atraindo cobranças e ataques de internautas, que o acusaram de relativizar falas vistas como preconceituosas.

Polêmicas

Matheus Moreira está no centro de diversas controvérsias nesta edição. O participante foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo, que pediu a abertura de investigação por homofobia, após representação feita por Agripino Magalhães, presidente da Associação do Orgulho LGBTQIA+.

A denúncia ocorreu antes mesmo de ganhar grande repercussão uma imitação considerada pejorativa de Marcelo, brother assumidamente gay, durante um desfile no programa.

Além disso, o professor de boxe já havia sido repreendido dentro da casa por entoar um canto apontado como homofóbico e também gerou revolta ao sugerir que a virgindade de Gabriela Saporito poderia dificultar a convivência dela com outros participantes.

Tuíte antigo e críticas ampliam desgaste

Com a repercussão do comentário, usuários passaram a resgatar publicações antigas de André Luiz Frambach. Uma delas, de 2016, voltou a circular: “Alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor”, frase escrita durante a primeira participação de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil.

A reaparição do tuíte ampliou a pressão sobre o ator, que passou a ser acusado de estimular ataques contra participantes do reality.

Relembre comentários

Antes mesmo desse episódio, André e Larissa Manoela já vinham sendo criticados por declarações sobre o comportamento de Ana Paula Renault no BBB 26. Durante o primeiro Sincerão, Larissa saiu em defesa de Aline Campos e afirmou que a jornalista seria “nitidamente uma pessoa que não quer evoluir”, além de classificá-la como “arrogante” e “soberba” ao comentar a disputa pelo prêmio de R$ 5,4 milhões.

Na sequência, André republicou um conteúdo que insinuava que Ana Paula teria comprado espaço em páginas de notícias para melhorar sua imagem fora do programa. “Achei que pelo tempo ela pudesse melhorar, mas voltou igual ou até pior”, escreveu, sugerindo que a visibilidade da sister teria motivações externas.

O ator também criticou a postura da participante ao apontar possíveis casos de assédio no reality. “Talvez ela tenha enxergado rápido porque dentro dela também há algo desse mau-caratismo”, afirmou, em declaração que foi amplamente reprovada.

Tags:

André Luiz Frambach bbb 26 Big Brother Brasil larissa manoela Matheus Moreira polêmica redes sociais

