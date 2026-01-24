Solteiro, filho de Gugu Liberato busca novo relacionamento

João Augusto Liberato disse que costuma se interessar por mulheres loiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato revelou estar solteiro e aberto a um novo relacionamento. Em tom descontraído, ele afirmou que está “em busca de uma mulher” e contou ter preferências bem definidas. A declaração aconteceu no quadro A Hora da Venenosa, da TV Record.

O rapaz contou que costuma se interessar por mulheres loiras e não se imagina em um relacionamento com alguém mais velho. “Sou novo, tenho 24 anos, estou solteiro”, disse.

João também comentou que manteve um relacionamento de cinco anos com uma americana e avaliou que, atualmente, tem se identificado mais com brasileiras.

Vida profissional

Além da vida amorosa, João destacou a satisfação com o novo momento profissional. Ele comemorou a chegada à grade da emissora e afirmou que a experiência tem sido marcada por aprendizado e troca com a equipe. “Tenho aprendido muito nos bastidores, feito amizades e conhecido de perto a rotina da televisão”, relatou.

Na ocasião, João também ressaltou a influência do pai em sua formação e disse que crescer nos estúdios das emissoras despertou o desejo de seguir carreira na comunicação.

“Agora estou vivendo isso na prática, aprendendo com produtores, repórteres e jornalistas”, afirmou. Apontado como uma das apostas da Record, o jovem diz trabalhar com dedicação para, no futuro, se consolidar como apresentador.