A verdade sobre a mansão milionária de Gugu abandonada desde 2019

A residência que abrigou por anos Gugu Liberato e sua família, em um dos condomínios mais exclusivos de Alphaville, Barueri (SP), segue sem ocupação desde 2019. Avaliada em milhões de reais e com mais de 1.000 m², a propriedade tornou-se um dos capítulos mais emblemáticos do inventário deixado pelo comunicador.

Símbolo do auge profissional

Adquirida no início dos anos 2000, a mansão foi a escolha de Gugu para viver longe da rotina agitada dos estúdios. O condomínio fechado, tradicional reduto de empresários e artistas, oferecia a discrição e a segurança que o apresentador buscava no auge de sua carreira.

Com piscina coberta e climatizada, salões amplos, jardins planejados e ambientes destinados a projetos pessoais, a residência refletia o padrão de vida de quem comandou programas de auditório por décadas e acumulou um dos maiores patrimônios do meio artístico brasileiro.

Primeira exibição ao pública

A casa foi mostrada pela primeira vez ao público quando o primogênito de Gugu, João Augusto Liberato, guiou um tour exclusivo para o programa Domingo Espetacular, da Record TV.

Na ocasião, o jovem relembrou momentos em família e contou histórias envolvendo um pequeno jardim interno onde o pai cuidava de um papagaio, espaço que se tornou uma das memórias mais afetivas preservadas na propriedade.

Residência permanece intacta desde 2019

A morte de Gugu em novembro de 2019, causada por um acidente doméstico em Orlando (EUA), desencadeou um processo sucessório que se estende até hoje. Desde então, a mansão em Alphaville permanece fechada, mantida praticamente como estava no dia do acidente.

Móveis, objetos pessoais e decoração continuam no mesmo lugar — característica que, segundo familiares, faz com que a casa pareça suspensa no tempo.

Essa conservação, defendida por João Augusto, reforça a ideia de que o imóvel funciona como um memorial privado dedicado ao apresentador.

Disputa patrimonial bilionária

A residência integra um espólio estimado em mais de R$ 1 bilhão, distribuído entre imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, além de investimentos. Pelo valor financeiro e pelo peso simbólico, a mansão é um dos pontos mais sensíveis da partilha, que ainda não foi concluída.

Sem destinação definida, o imóvel alimenta a curiosidade do público e reforça o mistério em torno do que será feito da herança deixada por Gugu.

