Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CELEBRIDADE

Vídeo de Ludmilla negando entrevista ao SBT viraliza na web: “Racista”

Gravação ganhou força nas redes sociais nos últimos dias

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/01/2026 - 18:58 h | Atualizada em 24/01/2026 - 20:03
Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais
Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais -

A cantora Ludmilla voltou ao centro de debates nas redes sociais após circular um vídeo em que ela se nega a conceder entrevista a uma equipe do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). O registro, feito em local público, mostra a artista interrompendo a abordagem jornalística e explicando que não mantém diálogo com a emissora.

Na gravação, Ludmilla associa sua decisão a posicionamentos que considera incompatíveis com o combate ao racismo. A fala repercutiu amplamente e gerou manifestações de apoio por parte de fãs e usuários da internet.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O vídeo pode ser assistido clicando aqui.

Relembre polêmica

O posicionamento da cantora está relacionado a um episódio ocorrido em 2017, quando o então apresentador Marcão do Povo fez um comentário racista ao se referir a Ludmilla durante um programa ao vivo. O caso foi parar na Justiça e passou a marcar a relação da artista com o canal.

Para Ludmilla, a continuidade do jornalista na emissora representa tolerância institucional a práticas discriminatórias, argumento que ela vem reiterando desde o episódio.

Leia Também:

Solteiro, filho de Gugu Liberato busca novo relacionamento
Sertanejo vende mansão de R$ 50 milhões por motivo curioso
Ludmilla se recusa a atender repórter e dispara: “Racista”

Disputa

A disputa voltou a ganhar novos contornos recentemente. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, Marcão do Povo acionou judicialmente a cantora, alegando que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida em 2024, teria afastado sua responsabilidade criminal. A ação foi motivada após Ludmilla publicar um vídeo contestando essa interpretação.

A cantora sustenta que o entendimento citado pelo apresentador diz respeito a questões técnicas do processo e afirma que decisões anteriores reconheceram o caráter racista da declaração feita contra ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebridades justiça Ludmilla Marcão do Povo racismo redes sociais SBT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x