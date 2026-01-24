Vídeo de Ludmilla negando entrevista ao SBT viraliza na web: “Racista”

Cantora foi alvo de ofensa nas redes sociais - Foto: Divulgação

A cantora Ludmilla voltou ao centro de debates nas redes sociais após circular um vídeo em que ela se nega a conceder entrevista a uma equipe do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). O registro, feito em local público, mostra a artista interrompendo a abordagem jornalística e explicando que não mantém diálogo com a emissora.

Na gravação, Ludmilla associa sua decisão a posicionamentos que considera incompatíveis com o combate ao racismo. A fala repercutiu amplamente e gerou manifestações de apoio por parte de fãs e usuários da internet.

Relembre polêmica

O posicionamento da cantora está relacionado a um episódio ocorrido em 2017, quando o então apresentador Marcão do Povo fez um comentário racista ao se referir a Ludmilla durante um programa ao vivo. O caso foi parar na Justiça e passou a marcar a relação da artista com o canal.

Para Ludmilla, a continuidade do jornalista na emissora representa tolerância institucional a práticas discriminatórias, argumento que ela vem reiterando desde o episódio.

Disputa

A disputa voltou a ganhar novos contornos recentemente. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, Marcão do Povo acionou judicialmente a cantora, alegando que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida em 2024, teria afastado sua responsabilidade criminal. A ação foi motivada após Ludmilla publicar um vídeo contestando essa interpretação.

A cantora sustenta que o entendimento citado pelo apresentador diz respeito a questões técnicas do processo e afirma que decisões anteriores reconheceram o caráter racista da declaração feita contra ela.