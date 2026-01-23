Menu
DEU RUIM

Ludmilla se recusa a atender repórter e dispara: “Racista”

A artista se revoltou ao ser abordada pelo repórter

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/01/2026 - 21:40 h
A artista deu uma resposta direta ao rapaz
A artista deu uma resposta direta ao rapaz

Ludmilla deu o que falar na web nesta quinta-feira, 22. A cantora se recusou a conceder entrevista a um repórter do SBT durante uma coletiva de imprensa na gravação do DVD de Raphaela Santos, na praia de João Pessoa, Paraíba.

Apesar da recusa, a famosa garantiu que não tinha nada contra o profissional, mas sim contra o local em que ele trabalha. “Nada contra você, mas eu não falo com o SBT porque eles defendem racista”, disparou ela.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Brasil Brega Funk “BBF” | George Emanuel (@brasilbregafunk)

A atitude da artista se refere a permanência do apresentador Marcão do Povo no SBT. O apresentador foi acusado de proferir uma fala racista contra a artista em 2014, durante uma transmissão ao vivo.



Isabelle Nogueira desabafa sobre amizade com Davi Brito
BBB 26: hospital psiquiátrico detalha internação de Pedro; confira
Casal de famosos enfrenta caso na Justiça após compra de mansão

Na época, ele chamou a esposa da dançarina Brunna Gonçalves de “macaca” e foi processado judicialmente por ela. Entretanto, a Justiça absolveu o comunicador, após aceitar os argumentos apresentados pela defesa.

cantora Ludmilla Marcão do Povo racismo SBT

Ver todas

