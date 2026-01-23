DEU RUIM
Ludmilla se recusa a atender repórter e dispara: “Racista”
A artista se revoltou ao ser abordada pelo repórter
Por Franciely Gomes
Ludmilla deu o que falar na web nesta quinta-feira, 22. A cantora se recusou a conceder entrevista a um repórter do SBT durante uma coletiva de imprensa na gravação do DVD de Raphaela Santos, na praia de João Pessoa, Paraíba.
Apesar da recusa, a famosa garantiu que não tinha nada contra o profissional, mas sim contra o local em que ele trabalha. “Nada contra você, mas eu não falo com o SBT porque eles defendem racista”, disparou ela.
A atitude da artista se refere a permanência do apresentador Marcão do Povo no SBT. O apresentador foi acusado de proferir uma fala racista contra a artista em 2014, durante uma transmissão ao vivo.
Leia Também:
Na época, ele chamou a esposa da dançarina Brunna Gonçalves de “macaca” e foi processado judicialmente por ela. Entretanto, a Justiça absolveu o comunicador, após aceitar os argumentos apresentados pela defesa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes