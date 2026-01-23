Casal de famosos enfrenta caso na Justiça após compra de mansão

Os famosos Nattan e Rafa Kalimann - Foto: Reprodução| Instagram

Os famosos Nattan e Rafa Kalimann estão enfrentando um problema fora do ambiente familiar. O casal se tornou alvo de um suposto golpe imobiliário após a aquisição de um imóvel. O caso veio a público uma semana após o nascimento da filha do casal, Zuza.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, nesta quinta-feira, 23, a empresa G&I Gestão e Inteligência Imobiliária e a corretora Andrea Kovalevski Bento protocolaram uma ação judicial relacionada à negociação.

As autoras afirmam que atuaram diretamente como intermediárias entre os famosos e o casal interessado em vender a residência localizada no bairro Cidade Jardim, na Grande São Paulo.

Sobre o processo

Segundo as empresas, o acordo verbal previa o pagamento de 5% do valor total do imóvel como comissão, além do auxílio na busca por uma nova residência para os vendedores e na apresentação da proposta aos compradores.

No entanto, ainda de acordo com a imobiliária e a corretora, as partes teriam excluído as intermediárias na fase final da negociação, concluindo a venda sem o envolvimento delas, com o objetivo de evitar o pagamento da comissão.

O caso, que corre na Justiça, pede o pagamento de R$ 750 mil , valor correspondente a 5% do preço da mansão adquirida por Rafa Kalimann e Nattan.