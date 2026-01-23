Menu
FAMOSOS

Taís Araujo e Lázaro Ramos trocaram mansão por apartamento: "Cara de casa"

Imóveis dos artistas são destaque nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/01/2026 - 13:57 h
Taís Araujo e Lázaro Ramos
Taís Araujo e Lázaro Ramos -

Os imóveis de luxo dos famosos costumam ganhar destaque nas redes sociais. Entre eles, Lázaro Ramos e Taís Araujo chamaram a atenção ao compartilhar detalhes de seu apartamento no Rio de Janeiro, que conta com vista para o mar e uma decoração aconchegante, a chamada “casa com cara de casa”.

Antes de se mudarem para o imóvel, em 2020, o casal morava em uma mansão que exigia uma manutenção exaustiva.

Com isso, os artistas optaram por um apartamento em um prédio dos anos 1950, com arquitetura clássica e janelas amplas, que favorecem a entrada de luz natural e unem modernização e conforto. Segundo a atriz, cada ambiente reflete a personalidade do casal.

"Apesar de ser quase tudo novo, a gente se reconhece em cada canto, pois pensamos os ambientes juntos e trouxemos objetos e obras de arte ligados à nossa história”, explicou Taís Araujo.

Brasilidade e elegância

A residência, marcada por afeto, abriga espaços que carregam história, como uma coleção de vinis e até formiguinhas decorativas trazidas da Bahia.

O imóvel, dividido em poucos ambientes, foi planejado para aproximar a família. A cozinha circular, integrada à sala, foi pensada para que cozinhar não fosse uma atividade solitária, mas um momento de convivência, permitindo diálogos enquanto os alimentos são preparados.

O escritório e a biblioteca, espaço essencial para o trabalho dos artistas, reúne parte da trajetória do casal, com livros, coleções de bonecos e uma televisão usada para aprovação de filmes e pesquisas de referência, que ainda se transforma em um quarto de hóspedes com banheiro privativo, sem comprometer o fluxo da casa.

Refúgio para as crianças

O casal, que tem dois filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, pensou a residência como um refúgio para as crianças.

Com segurança reforçada por móveis sem quinas vivas, o espaço permite que elas corram e brinquem livremente. A casa foi idealizada como um ambiente de acolhimento e proteção, equilibrando momentos de privacidade com a alegria de receber amigos e familiares.

Veja fotos do apartamento de Lázaro Ramos e Taís Araújo

Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos | Foto: Reprodução
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos | Foto: Reprodução| Youtube
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos | Foto: Reprodução| Youtube
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos | Foto: Reprodução
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos | Foto: Reprodução| Youtube
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de luxo de Taís Araujo e Lázaro Ramos | Foto: Reprodução| Youtube

