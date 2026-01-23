Menu
ENTRETENIMENTO
BBB 26: saiba quem venceu a segunda Prova do Líder

Prova aconteceu na quinta-feira, 22

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/01/2026 - 6:43 h
Prova aconteceu na quinta-feira, 22
Prova aconteceu na quinta-feira, 22

A segunda Prova do Líder do BBB 26, que aconteceu na quinta-feira, 22, teve como vencedor o ator Babu Santana. Ele superou Juliano Floss na etapa final da disputa, que começou ainda durante a tarde.

Após a vitória, o novo líder definiu o grupo VIP da semana: Solange Couto, Juliano Floss, Edilson, Alberto Cowboy, Milena, Marcelo e Breno. Os demais participantes estão na Xepa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como foi a prova

Todos participaram da primeira parte da prova. O objetivo era equilibrar duas bandejas de uma dinâmica e finalizar no menor tempo possível. Os quatro melhores tempos se classificariam para a final. Marcelo (27s 170′), Juliano (31s 325′), Babu (38s 285′) e Sarah (44s 240′) foram os mais rápidos e avançaram.

Aconteceram dois duelos de semifinal com os participantes concorrendo simultaneamente e, mais uma vez, venceria o mais rápido. Juliano deixou Marcelo para trás, enquanto Babu eliminou Sarah. Na final, o veterano superou o dançarino e ficou com a liderança. O ator se emocionou ao discursar após a prova.

Com o resultado, Babu está imune na formação do segundo Paredão do BBB 26 e deve indicar alguém à próxima berlinda, que será formada no próximo domingo, 25.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x