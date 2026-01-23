Menu
VIRALIZOU

Zé Felipe foge de tratamento em clínica e motivo choca

Cantor surpreendeu os seguidores ao relatar o que aconteceu

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/01/2026 - 10:36 h
Cantor surpreendeu os seguidores ao relatar o que aconteceu
-

O cantor Zé Felipe surpreendeu os seguidores ao revelar que desistiu de um tratamento e fugiu da clínica. Ele havia planejado fazer um ozonioterapia. A técnica promete aumentar a quantidade de oxigênio no corpo através da introdução de ozônio, reduzindo inflamações e regulando o sistema imunológico.

A Anvisa aprova o uso por dentistas e também em limpezas de pele, mas ressalta que não há evidências científicas de que a ozonioterapia ajude em tratamentos médicos.

O filho de Leonardo afirmou que já havia feito o tratamento outras vezes. "Galera, fui fazer ozonioterapia. É bom, já fiz algumas vezes na veia", disse nos stories. No entanto, ele se assustou quando o profissional sugeriu uma nova forma de aplicação. Segundo Zé Felipe, ele recomendou a aplicação pelo ânus, e não intravenosa.

"O cara: então, pois é, hoje a gente vai fazer via ânus. Ah, é? Vou só no banheiro ali antes. Vazei", contou Zé Felipe.

O procedimento é considerado experimental. “Trata-se de procedimento ainda experimental, cuja aplicação clínica não está liberada, devendo ocorrer apenas em ambiente de estudos científicos”, aponta o CFM (Conselho Federal de Medicina).

O ozônio pode ser tóxico. A FDA, equivalente nos EUA à Anvisa, reiterou em 2006 que, quando inalado, o ozônio é um gás tóxico não indicado para uso médico.

Saúde zé felipe

x