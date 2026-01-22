COMBATE
Davi Brito aceita desafio e lutará contra outro campeão do BBB; veja
Luta foi confirmada para acontecer na oitava edição do Fight Music Show
Por Gustavo Nascimento
Após a luta contra o ator Sacha Baly, ex-participante do A Fazenda, Davi Brito foi confirmado em mais uma edição do Fight Music Show. Em uma publicação compartilhada nesta quinta-feira, 22, o perfil oficial do evento confirmou que o baiano lutará contra Kleber Bambam, campeão da primeira edição do Big Brother Brasil.
Os dois campeões do reality show se enfrentarão na oitava edição do evento, que ainda não tem data para acontecer. Ainda na publicação, a organização disse que em breve divulgará informações como o local onde ocorrerá o embate, que também está indefinido.
Nas redes sociais, já começaram as provocações entre os dois famosos. Kleber Bambam comentou na postagem: “O Brasil quer ver eu bater em você, chegou sua hora, e vai sair de ambulância e balão de oxigênio”. Por sua vez, Davi não se pronunciou após o anúncio da luta.
Confira a postagem
