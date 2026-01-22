Menu
ENTRETENIMENTO
SAÚDE

Leonardo passa por cirurgia e esposa do cantor tranquiliza fãs

Poliana Rocha compartilhou uma foto do cantor no hospital

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/01/2026 - 21:46 h
O artista realizou o procedimento em Goiânia -

Poliana Rocha surpreendeu os fãs de Leonardo ao revelar que o cantor foi submetido a uma cirurgia. A influenciadora compartilhou um registro do marido no hospital, nesta quinta-feira, 22, e atualizou os internautas sobre seu estado de saúde.

Post de Poliana na web | Foto: Reprodução | Instagram

A loira explicou que o sertanejo realizou uma blefaroplastia, cirurgia para a retirada de pele da região das pálpebras com laser de CO2, no Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, capital do Goiás.

“Blefaro [blefaroplastia] superior com laser de CO2 mais blefaro inferior com CO2 via transconjuntival!!! Foi um sucesso. Gratidão”, escreveu a mãe do cantor Zé Felipe na legenda da publicação, deixando claro que o procedimento foi um sucesso.

x