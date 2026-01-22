Leonardo passa por cirurgia e esposa do cantor tranquiliza fãs

O artista realizou o procedimento em Goiânia - Foto: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha surpreendeu os fãs de Leonardo ao revelar que o cantor foi submetido a uma cirurgia. A influenciadora compartilhou um registro do marido no hospital, nesta quinta-feira, 22, e atualizou os internautas sobre seu estado de saúde.

Post de Poliana na web | Foto: Reprodução | Instagram

A loira explicou que o sertanejo realizou uma blefaroplastia, cirurgia para a retirada de pele da região das pálpebras com laser de CO2, no Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, capital do Goiás.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Blefaro [blefaroplastia] superior com laser de CO2 mais blefaro inferior com CO2 via transconjuntival!!! Foi um sucesso. Gratidão”, escreveu a mãe do cantor Zé Felipe na legenda da publicação, deixando claro que o procedimento foi um sucesso.