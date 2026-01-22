NOVA FASE
Latino interna filho em clínica de reabilitação após polêmica
O cantor contou detalhes sobre a relação atual com o herdeiro
Por Franciely Gomes
Latino usou suas redes sociais para revelar que internou seu filho, Guilherme Namentti, em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. O cantor explicou que fez as pazes com o herdeiro, após os dois protagonizarem uma briga na web, com direito a troca de farpas e ofensas.
“A vida é feita de escolhas, erros e recomeços. Ninguém nasce pronto. Ninguém vem com manual. E ser pai é aprender todos os dias, muitas vezes até na dor. Conheci esse homem (meu filho) aos 20 anos, foi uma surpresa para mim e com o tempo ele deixou de ser só meu filho — virou meu amigo”, disse ele.
O artista também confessou que o amor e carinho pelo filho nunca deixaram de existir, mesmo durante a confusão. “Tivemos conflitos, como toda família, mas nunca deixei de acreditar nele. Nunca deixei de acreditar que a vida poderia dar uma nova chance. Houve momentos em que precisei me afastar”, afirmou.
“Não por falta de amor, mas porque tudo tinha saído do controle. E, às vezes, amar também é saber esperar, dar um tempo, mesmo com o coração apertado. Muitos julgaram. Muitos falaram sem saber. Muitos só queriam ver o circo pegar fogo”, completou.
Amor de pai
Durante o desabafo, o artista também reforçou que seu amor por Guilherme cresceu ainda mais neste período de dor para a família, reforçando que nunca pensou em abandoná-lo ao longo do tratamento.
“Mas eu segui firme e focado, porque quem ama de verdade não abandona — Acredite! Hoje, ver esse filho buscando um novo caminho, fazendo planos, olhando para frente e não mais para o passado sombrio, é a maior recompensa que eu poderia ter”, disparou.
“É a prova viva de que vale a pena insistir. De que ninguém está perdido para sempre. Eu escolhi o amor, a responsabilidade e a esperança. Que esse novo ciclo sirva de exemplo: nunca desistam dos seus filhos. Independente das decorrências e traumas, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor verdadeiro ainda pode salvar”, reforçou.
“Obrigado a toda equipe da @redefocoh pelo carinho e por vocês terem comprado essa briga comigo. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir! Parabéns, meu filho, e que você continue assim nessa sobriedade por você mesmo. O importante agora é olhar para frente! Te amo”, concluiu.
