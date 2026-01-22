Bell Marques vai ser avô: Rafa e Pati Guerra esperam o primeiro filho

Rafa Marques e Pati Guerra anunciaram que estão à espera do primeiro filho - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Rafa Marques, filho mais velho de Bell Marques, e a influenciadora digital Pati Guerra anunciaram, nesta quinta-feira, 22, que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho de fãs, amigos e familiares.

"Nossa vida a dois acabou… Porque agora somos 3. Meu neném, seus pais te amam mais que tudo nessa vida! Você foi muito desejado, planejado e esperado! Que Deus abençoe nossa famÍlia", escreveu o casal em uma publicação compartilhada.

No vídeo, Rafa e Pati Guerra falam sobre o casamento dos dois, realizado em dezembro de 2023, e anunciam a gestação. Nos comentários da publicação do anúncio, diversos internautas desejaram felicitações ao casal.

"Já vi tantas vezes esse vídeo. Não tem como não se emocionar ", escreveu uma mulher. "Eu não tô acreditando! Que notícia maravilhosa! Nossa bebezinho ", falou outra.



A cerimônia religiosa do casal, que foi transmitida ao vivo e acompanhada por mais de cinco mil pessoas pelo Instagram de ambos os noivos, foi realizada na tradicional igreja Nossa Senhora da Vitória, a mesma onde Bell e Ana Marques se casaram há mais de quatro décadas.

Além dos familiares e amigos do casal, a celebração foi marcada pela presença de famoso e pelo encontro musical "dos reis do axé", o ex-Chiclete com Banana, Bell Marques, e Durval Lelys. Conhecido, entre outros motivos, pela inseparável bandana, o artista chamou atenção nas redes sociais ao não tirar o acessório da cabeça para a ocasião, nem mesmo na igreja.